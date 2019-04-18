外資買超20.61億元 郭董選總統外資按讚 對鴻海連16買

台股今 (18) 日下跌 35.24 點，收在 10962.02 點，成交值新台幣 1693.07 億元。外資及陸資持續買超 20.61 億元，已連 5 日買超，不過，投信和自營商則站在賣方，分別賣超 2.64、14.35 億元，形成土洋對作，三大法人合計買超 3.62 億元。外資期現貨都持續偏多操作，且在鴻海董事長郭台銘宣布參選後，還是持續對鴻海按讚，累計連 16 買，共買超超過 17 萬張。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 323 口至 29860 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 264 口至 63011 口，外資持續期現貨雙雙作多。

外資買超前 10 名個股：鴻海 18,829 張、台積電 17,987 張、緯創 13,290 張、元大台灣 50 獲買超 11,311 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 10,731 張，除了前 5 名都獲得加碼上萬張以上，其餘瀚宇博、景碩、宏碁、長榮航、和碩也都有 4000-7000 張不等的買超。

其中，外資 4 月以來天天買超鴻海不手軟，在鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統候選人的黨內初選後，外資還是繼續按讚，給予鴻海買超王的加冕，累計 16 天以來，外資買超鴻海已經達 17.58 萬張。

不過，鴻海今天最高衝高到 97.2 元，創去年 1 月 22 日以來的高點，且由於 4 月以來漲幅已達 24%，今天尾盤獲利調節賣壓出籠，終場下跌 0.2 元、收在 91.6 元，成交量更爆出 15.5 萬張大量，為該股歷史第六大量，後續須續觀察外資對鴻海操作動態。

外資賣超前 10 名個股：中信金 26,859 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 21,365 張、富邦 VIX 遭賣 17,713 張、群創 15,950 張、富邦金 13,292 張，也是前 5 名遭減碼超過萬張，其餘新光金、日月光投控、統一、旺宏、中石化則被賣超 6000-9000 張不等。

台股今天雖然挑戰「萬一」關卡失利，但是外資連 5 買，不但對鴻海、台積電加碼居前兩名，且持續對台灣 50 不離不棄，顯示仍心態仍偏多，不過，目前指數已經進入 11000-11800 點大壓力區，且今年來已上漲約 1700 點，日周指標皆過熱，逢高風險逐漸增加，短線震盪在所難免。