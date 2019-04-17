強固電腦＋汽車機構件 神基今年成長雙引擎 強固電腦品牌市佔逾20%

神基 (3005) 強固型電腦品牌業務持續擴張，去年以來市佔提升 1-3 個百分點，粗估已突破 20%，朝目標 30% 邁進。董事長黃明漢指出，今年強固電腦與汽車零件業務成長明確，上下半年業績占比約 45 比 55，全年力拚雙位數成長。神基週三 (17 日) 召開法說會，去年營收獲利雙創新高，分別為 246.94 億元，EPS 3.83 元。因美中貿易戰導致去年第四季有提前拉貨效應，神基首季業績偏淡，單季合併營收為 56.84 億元，年增率 2.35%。不過，首季毛利率估計優於同期的逾 25%，本季業績向上。



展望今年，黃明漢指出，強固電腦與汽車電子機構件的成長性明確，綜合機構件的今年則因 Windows 10 的換機潮接近尾聲，約與去年持平，力求成長。其中，他指出，強固電腦成長動能強勁，且因市場商業模式改變，需求更多的軟體整合，因此該公司也開發出一套軟硬整合的平台解決方案，預計將在下月底開展的台北國際電腦展 (COMPUTEX) 發表。



他指出，神基在強固電腦品牌市佔率持續提升，去年至今應有 1-3 個百分點的增加，全球市場佔有率約在 20% 上下，持續邁進長期目標 30%。據了解，神基品牌強固電腦以高性價比與服務，近年在與龍頭大廠松下 (Panasonic) 競爭時，拿下不少市佔，帶動業績成長。



至於毛利率表現，黃明漢指出，神基近年走向高附加價值領域發展，包括強固電腦、過去的玻纖、現在的碳纖機殼以及汽車零組件等，加上製造設備與自動化設備多自行設計生產，能讓產品與良率與外觀更具競爭力，都是穩定毛利率的做法，費用也會有適當控管。