海航債務危機還沒完？香港上市公司未支付14億港元貸款並觸發交叉違約

海航控股的香港上市公司 CWT International 一筆融資協議未按時支付，並由此觸發交叉違約，顯示這家民企投資巨擎風雨飄搖的債務危機仍未過境。

CWT International 在港交所公告中稱，未能向貸款人支付根據 14 億港元融資協議到期及應付的應計利息及若干費用合計約 6,300 萬港元。

貸款人已向其發出要求支付逾期款項的通知書，如果 4 月 17 日（周三）上午 9 點前未能償還所欠金額，貸款人將執行抵押權並將取得所有已抵押資產的管有權，而無須另行通知該公司，並將就所有已抵押資產指派一名接管人和經理人。

抵押品包括該集團在全資附屬公司 CWT Pte. Limited 所持 100% 股權、位於英國和美國的投資物業，以及位於中國的高球場。上述資產合共占公司總資產的極大部分；截至上年末公司總資產約為 246 億港元。

該起融資協議的違約已觸發該公司旗下全資附屬公司一筆定期貸款融資項目的交叉違約，未償還款項總額約 7.66 億港元。根據融資協議，若貸款方對其持有的 CWT Pte. Limited 相關股權採取執行抵押權行動，從而影響其控制權和集團業務，可能導致 CWT Pte. Limited 及其附屬公司違反若干貸款融資協議中的立約承諾，並導致交叉違約。

該公司一直在與貸款人「積極磋商」，且集團總資產價值超過上述未償還貸款和相關金額的總和。公司股票將繼續停牌，直至進一步刊發有關上述事宜更新的內幕消息公告為止。

海航集團曾經是中國最熱衷收購的公司之一，收購資產遍及全球，後來開始面臨流動性挑戰和政府壓力。自 2018 年以來，該集團已協議出售超過 200 億美元的資產，範圍涉及房地產、大宗股權等不一而足。旗下海航資本和海航酒店等子公司均面臨兌付壓力，點選查看中國信用債兌付承壓一覽表。