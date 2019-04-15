

◆盤勢分析

1.FactSet 預估第一季標準普爾 500 指數獲利年減 4.2%，這將是自 2016 年第二季以來標普成分股企業首次獲利衰退，但摩根大通公布財報，獲利創紀錄，而迪士尼新推的 Disney+ 影音服務將於 11 月 12 日正式上線，價格低於 Netflix，上週五美股上漲，漲跌幅介於 0.46 至 1.43％，美股四大指數短期高檔震盪。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續 / 大盤回穩。

(2) 均線：支撐為月線附近，壓力為 11,000 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 138 點附近，壓力為 144 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、IC 設計、IC 封測、5G、PCB、系統整合、遊戲等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、系統整合、生技、內需、越概、高殖利率、內需等。

5. 華為年度旗艦機 P30 系列上周於中國大陸發表之後，目前於大陸單日出貨量超過 10 萬支，是近期當地賣得最好的智慧手機。據悉，華為原訂 P30 出貨量為 2,200 萬支，隨著買氣大好，正評估追加出貨量，有助帶旺 2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海等台灣供應鏈。

6.DRAM、面板首季報價跌幅加重，雙 D 相關廠商 2408 南亞科、2344 華邦電、2409 友達、3481 群創獲利遭逢逆風。法人估計，南亞科首季獲利將較前一季腰斬，下探八季來低點；友達本業也難逃虧損，群創更將面臨連續二季虧損。

7. 四大 NB 代工廠本季營運回神，以 2324 仁寶出貨量展望較佳，不論是個人電腦（PC）或非 PC，均可望季增二位數；2382 廣達、2356 英業達與 3231 緯創本季也將小幅成長。

8.3008 大立光法說會落幕，12 日股價表現雖不激情，然符合美系外資提出恐有短線獲利了結壓力、但長線基本面愈來愈強悍的觀點。部份外資? 商將推測合理股價調高到 6,000 與 6,196 元，「6」字頭風華果然再現；其他大型研究機構也全面調升股王財務預測，多鏡頭將是大立光長線的優勢。

