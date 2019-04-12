【華冠投顧】多頭沒變心 下周行情如何看待及操作?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上周長假前，昇楷明確分析「長假之後仍屬 "非盤即漲" 的偏多震盪局」，但周二 (4/9) 昇楷亦提醒「現階段大盤進入去年高檔之大量套牢區，也滿足了去年底至今年初所打出的 "大Ｗ底型態" 之等幅測量，盤勢恐於周選擇權結算後開始震盪」。

在美股、亞股漲跌互見背景下，今日台股繼續震盪整理，終場大盤 - 3 點力守 10800 點關卡，OTC 指數則表現相對疲弱，收盤 - 0.79% 失守十日線。本周大盤短線進行回檔但周線上漲百點，整體走勢仍不脫預期。

今日大盤成交量縮至 1200 億左右，同時 "委賣張數" 跟著降低，整體賣壓消化的節奏還不錯，不過從 OTC 指數低量卻守不住十日線情況來看，台股整理期尚未結束。

後續大盤只要守住本周一 (4/8) 多方缺口都算強勢整理，多頭主要支撐則看 4/1 低點 10627，有效跌破才需改變操作策略。目前操作上維持 "勿輕易追高"、"鎖定量極縮守支撐個股布局"、"持股推升到壓力區或觸及移動停利點就先獲利調節" 三大原則，兼具「下檔風險易守、上檔獲利可期」的優勢。

＜第二季贏家全攻略＞

台股連續修正下，今日《9802 鈺齊 - KY》創波段新高 69.5 後震盪拉回，線形保持強勢結構，仍依照設定的移動停利點動作。《5425 台半》在法人連日賣超下，今日隨 OTC 指數小破十日線，不過台半近期原本就是在法人調節下逆勢墊高，可見最大的控盤者另有其人，回檔量縮也守主要支撐，同樣隨移動停利點動作。《星光燦爛》情況類似，量能極縮守頸線支撐，學員續抱中。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，5G 散熱族群表現相對整齊，《3017 奇鋐》、《6275 元山》、《3338 泰碩》、《6230 超眾》... 攜手攻高；PCB 族群也是盤面亮點，《5469 瀚宇博》、《5464 霖宏》、《2313 華通》、《2316 楠梓電》、《3037 欣興》... 連袂上漲；單兵突破股則有《3163 波若威》、《8341 日友》、《6426 統新》、《3293 鈊象》、《3374 精材》... 等。今天逆勢走強股中，有部分是值得留意鎖定的標的。

弱勢股方面，跌幅較大個股仍集中在高基期股之修正，如《6552 易華電》、《3708 上緯投控》、《1589 永冠 - KY》、《4966 譜瑞 - KY》、《3529 力旺》、《3665 貿聯 - KY》... 等；近日低檔反彈的被動元件族群普遍回軟，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》同步小跌，這個族群能否正式轉強鎖定龍頭《2327 國巨》的走法，由於國巨除了年線之外，其餘均線皆糾結在極小空間中，若能順利突破，整個族群就有表現機會。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。