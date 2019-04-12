【亞洲投顧】盤後分析

◆盤勢分析

ECB 與 Fed 最新利率決策均維持不變，同時都傾向在年底前按兵不動，維持國際市場交投人氣。不過亞股今日走勢多有震盪，漲跌互見，日股漲 0.5%，韓股漲 0.1%，港股跌 0.3%，陸股、台股則在平盤附近徘徊。

台股 4 月以來沿 5 日均線走揚，量能也同步增溫，不過近兩日多方力道趨弱，盤中跌破 5 日均線，指數力守 10,800 關卡，投資方出現逢高調節資金的動作；台股權值股部分，台積電收平盤價位，台塑化漲 0.4%，鴻海漲勢則強，發揮撐盤力道，漲 3.2%，而大立光雖釋出利多，不過股價走弱，跌幅深。

今日較為強勢的族群以 PCB 走勢較為整齊，包括臻鼎 - KY、泰鼎 - KY、嘉聯益、欣興、華通、高技、金象電、志超、瀚宇博、台郡等；散熱族群奇鋐、泰碩、超眾、雙鴻等；遊戲股鈊象、大宇資、網龍等；紡織的利勤、百合、如興、東隆興等；IC 封裝的同欣電、訊芯 - KY、精材等；其他如合勤控、神盾、長榮航、致伸等個股也多有表現。

在以美股為主要指標的國際股市持續守穩，帶動台股加權指數續強，上檔雖面臨壓力區，存在漲多獲利賣壓，不易急攻，但在美國利率暫不升息的情況下，資金有機會留在股市。

胡毓棠 分析師