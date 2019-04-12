【永豐期貨】台指選擇權盤後－鴻海接棒撐盤要角 台股震盪收平力守10800

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 4 點至 10802 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 3.3 點，電子期轉為正價差 0.15 點，金融期逆價差擴至 - 1.35 點。現貨部分，三大法人賣超 1.33 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 908 口至 31374 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 216 口至 63106 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2597 口至 27283 口。

週四美股道瓊指數與 S&P500 震盪後於平盤附近作收，雖然在日股與美股電子盤走高下帶動台股早盤跳高開出後走高，然而台化、台塑、南亞等權值股開盤後就持續呈現走低，加上台積電也在 10 點多無力衝過昨日高點反轉翻黑，使加權指數 5 日線得而復失由紅翻黑，所幸午盤過後資金回流台積電、大立光收斂部分跌幅，而鴻海則是持續有買盤進駐走高，終場加權指數開高走低下跌 3.47 點或 0.03%，收在 10805.3 點，成交量能下降 346.14 億至 1057.83 億。整體而言，今天加權指數呈現震盪觀望後收平的整理格局，近期原本強勢的大立光略為降溫，力撐台股的要角反倒由鴻海接棒，不過量能萎縮也反映國際股市正在靜待美股財報週的數據反映，後續仍需持續留意國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權方面，雖然 OI 最大量壓力區上移回到 10900 點，但買權 10800 點的未平倉仍高達 3.5 萬口，上檔壓力也是不輕，全月份未平倉量 put/call ratio 值續降，由 1.79 降至 1.76。整體而言，選擇權部位仍顯示樂觀偏多，但基於指數位階較高使得上下檔壓力均不輕，下週震盪觀望氣氛將較濃厚。 (永豐期貨研調)



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