【華冠投顧】台股下週台指結算日?!如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、8936 國統、3346 麗清、2069 運錩、6125 廣運。

台股盤勢分析:

煙火秀 16

台北股市早盤小漲 + 12 點開出，在中、小型股賣盤持續殺出下，指數開高走低；全場鴻海力撐大局，終場僅小跌 - 3 點作收，收在 10805 點，成交量 1196 億。

經過昨天的獲利賣壓渲洩，今天賣盤明顯縮手；三大法人也從昨天的賣超轉為買超。再者，期貨市場也沒有見到外資多單改變；因此短線籌碼面並沒有見到太大風險。武傑還是維持昨天的觀點… 台股大漲近 1600 點後；籌碼的轉換不是二、三天就可以完成。展望下星期，台股『煙火秀』下周可望『再衝一波』挑戰 11000 點。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6155 鈞寶、3293 鈊象、3285 微端、6125 廣運、3338 泰碩、3017 奇鋐、3704 合勤控… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5432 達威、3147 大綜、4803VHQ-KY、8064 東捷、6552 易華電、2390 云辰… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。