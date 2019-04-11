【華冠投顧】台股要回檔了嗎?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、8936 國統、3346 麗清、2069 運錩、3257 虹冠電。

台股盤勢分析:

煙火秀 15

台股再創新高，早盤指數小漲 + 1 點開出，小幅創高後，獲利賣壓開始殺出；指數震盪走低，終場下跌 - 59 點作收，收在 10808 點，成交量 1377 億。

加權指數在連漲七天後，今天獲利賣壓明顯開始放大；指數開高走低，投資朋友開始問：『行情結束了嗎?』。對於這個問題，武傑延續昨天看法…『煙火秀』的行情，在下星期三前都是安全期。雖然三大法人今天同步開始賣超 - 72 億，但是在台股大漲近 1600 點後；籌碼的轉換不是二、三天就可以完成。但是個股輪動會明顯加速，因此操作的難度明顯提高；投資人除了追逐強勢股外，必需留意股價是否有高估風險。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3176 基亞、3293 鈊象、3689 湧德、6125 廣運、2390 云辰、3346 麗清、3704 合勤控… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5432 達威、3147 大綜、5278 尚凡、8064 東捷、5225 東科 KY、4426 利勤… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。