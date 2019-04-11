【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

川普不滿歐盟補貼空巴，宣布對 110 億美元歐盟商品加徵關稅；加上 IMF 調低全球經濟成長預期至 3.3%，歐美股市走疲中國將虛擬貨幣挖礦產業列入淘汰類產業，拖累比特幣概念股重挫； 10 日台股受上述消息影響開低，漲多股回跌，所幸美電子期指小漲，韓股亦由黑翻紅；市值王 3 月營收優於預期；紡織、機電、橡膠等傳產股漲逾 1% 逆勢撐盤，令大盤成功逆轉勝，日線連三紅，終場加權指數收在 10868.14 點，漲 16.54 點或 0.15%，成交額 1314.67 億元。 OTC 指數收在 142.81 點，漲 0.02 點或 0.01%，成交額 402.31 億元。

IMF 上修台灣今明二年 GDP 預估值至 2.5%，10 日台股延續漲升力道，連七日上揚，惟日量不及五日均量且連二日走低，技術面仍處過熱區。籌碼方面，三大法人僅自營商買超，其中外資期現貨偏空操作。由於國際股市已面臨漲多壓力，在川普放話對歐盟加徵關稅後，歐盟亦已準備對波音徵收報復性關稅反擊，貿易紛爭再起，台股恐有向下修正可能，惟下月下旬歐洲議會將進行選舉，在美中尚未簽署貿易協定前，美歐可能只是嘴上較勁，估計影響不大，不過若大型權值股轉弱、外資連續賣超，則宜降低持股因應。

