下半年靠中國挺全球！IMF：年底經濟活動可望回升

國際貨幣基金 (IMF) 週二下修全球成長預期，為 6 個月來第三度下修，但 IMF 也預期今年年底時活動回升。

根據 IMF 最新全球經濟展望，中國持續推行刺激措施、全球金融市場改善、歐元區一些暫時性阻力消退，以及阿根廷和土耳其等受壓迫的新興市場轉穩定，這些因素應會帶領今年下半年的成長回升。

IMF 目前預期今年全球成長 3.3%，較 1 月時的估計下修 0.2%，而 2020 年全球成長則為 3.6%。

IMF 認為，應該可以抵消先進經濟體成長估計放緩的衝擊。先進經濟體成長放緩，部分係因來自美國支出增加和減稅的推動力下降。

IMF 預期美國今年成長 2.3%，明年成長 1.9%。

IMF 預期中國今年成長 6.3%，明年成長 6.1%。

IMF 表示，「新興亞洲基本前景依舊良好，中國成長預計逐步放緩至可持續發展的水準，前沿經濟趨向更高的收入水準。」但至於其他合併人口約莫 10 億人的新興市場，IMF 警告，商品價格低迷以及國家內亂可能會拖累拉丁美洲、中東、北非、巴基斯坦和撒哈拉以南的非洲。

IMF 還表示，風險傾向下行，貿易緊張局勢進一步升溫，市場信心可能急遽惡化 (例如英國脫歐或者義大利財政不明確性），或者股市可能對 Fed 利率政策快速變化。

由於 Fed 升息的可能性消失，2 年期公債殖利率從 11 月貼近 3% 的水準下降至 2.34%。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 在記者會上提出，如果全球經濟成長步履蹣跚，主要經濟體的財務刺激措施可能同步，「如果經濟下行的情況比我們基本預期還要糟糕許多，我們預期財務支出會出現同步。」

從正面看，Gopinath 認為，倘若「貿易不明確性出現持久的解決方案」，那麼中美貿易協議可能是正面的。