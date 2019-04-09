川普減稅 引爆20年來兩黨最大歧見

川普減稅，引發了 20 年來民主黨與共和黨之間對美國稅制是否公平的最大歧見。此一歧見甚至可能影響 2020 年總統大選結果。

民主黨總統參選人支持較高的稅率，部份人士，如參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 與華倫 (Elizabeth Warren) 還呼籲徵收富人稅。共和黨則指責民主黨是社會主義者，他們的政策將會毀了經濟。

現在，約有 64% 的共和黨員說，稅制非常公平或算是公平，創民意調查機構 Pew 於 1990 年代末期開始追踪此一民調以來的高點。

相形之下，新的 Pew 調查發現，僅有 32% 的共和黨員認為稅制是公平的。創該機構記錄該數據以來低點。

近四分之三的民主黨員說，企業賺得太多獲利。但僅有 38% 的共和黨員同意此一說法。

以往情況並非總是如此。在川普當選前，兩黨對美國稅法有著類似的偏見。兩黨的歧見不時出現，但差距從未有如現在之大。

2017 年川普減稅，深化了此一歧見。共和黨進行全面減稅，公司稅並創下 31 年來最大降幅。

71% 共和黨員同意此一減稅案，79% 共和黨員則不同意。

男性，年長者及不具有大學文憑者，較可能支持川普減稅案，但女性，年青人與具有大學學歷者，則較可能反對。

整體而言，僅 36% 選民同意此一稅法，49% 反對。

另一項華爾街日報進行的調查顯示，大多人並不知道減稅對他們的收入有何影響。

無論如何，時至今日，民主黨與共和黨之間的共識似乎已經不多。