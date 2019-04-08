國旅不愛去東部？宜蘭、花蓮住宿價格都跌

網路訂房業者 Hotels.com 今 (8) 日發布最新飯店價格指數統計指出，去 (2018) 年國旅每晚平均支付房價比起 2017 年僅有 1% 的跌幅，變化不大，不過，東部縣市跌幅達 5%，表現相對差，反觀北台灣包括新竹、新北房價成長，顯示國人願意支付在東部旅遊的住宿費不如以往。

圖表：Hotels.com 提供。

Hotels.com 指出，去年東部縣市住宿跌幅 5%，其中，宜蘭的每晚平均支付房價跌 4%，花蓮更是從 2756 元跌到 2629 元，跌幅達 5%；反觀北台灣維持在 1-4% 不等的漲幅。

其中，台北市和新北市的每晚平均支付房價分別漲了 1%、2%，新竹市更是從 2017 年的 3028 元漲到 3150 元，漲幅達 4%，顯示國人捨得花更多錢在北台灣的住宿上。

另一方面，針對外國人來台旅遊，Hotels.com 分析去年前十名海外旅客來台旅遊的熱門目的地中，有一半的地區房價上升、一半下降，但平均房價持平在 3012 元，最明顯的是大台北地區不降反升，新北地區漲幅高達 7%，不過，恆春每晚平均支付房價跌了 6%，反映近年墾丁旅遊需求減緩的壓力；至於高雄與台中兩大都會地區海外旅客願意支付的平均費用，皆微幅下降 1%。

此外，就整份飯店價格指數統計而言，Hotels.com 認為，目前旅遊產業仍穩健成長，無論是南美洲等貨幣波動大的區域、或是如北美洲等受自然災害影響的地區，都不減旅客前往這些地區的興致，全球旅客平均支付房價創 10 年來新高。