美股盤中─就業報告強勁 經濟下滑擔憂減緩 股市溫和上漲

美國股市週五中場溫和上漲。美國公布就業報告優於預期，減緩了經濟下滑的擔憂，拉抬了投資人的信心。

台北時間 23:39

道瓊工業平均指數上漲 19.03 點或 0.03% 至 26403.66。

Nasdaq 指數上漲 40.65 點或 0.52% 至 7932.37。

S&P 500 指數上漲 10.26 點或 0.36% 至 2889.65。

美國週五公布，3 月新增就業 19.6 萬人。分析師預估為增加 17.5 萬人。但工資成長 3.2%，低於預估的成長 3.4%。

分析師說，今日公布的就業報告，為市場所樂見。股市能否守住漲勢，為今日的考驗。

美國 2 月新增就業僅 2 萬人，極度偏低。投資人因而極欲了解今日的就業報告。

就業報告公布後，債券殖利率走勢震盪。美國 10 年期債券殖利率上升至 2.55%，而後回檔至約 2.5%。

分析師說：「今日的數據偏中性，未大幅優於預期，也未令人失望。」

週五公布的就業報告強勁，但本週初的經濟數據則令人失望。美國服務業活動下降至 2017 年 8 月以來低點，週三公布的私人企業新增就業亦低於預期。

但主要指數本週仍可望強勢上漲。至週四收盤為止，S&P 500 與道瓊本週上漲逾 1.5%。Nasdaq 上漲逾 2%。

美國與中國的貿易協商似乎有所進展，為股市帶來支撑。川普總統週四說，貿易協商有了迅速進展，未來四週將可知道協議是否達成。中國副總理劉鶴亦說，兩國已就貿易協定內容，達成了新的共識。

下週，美國財報季將揭開序幕，為投資人所注重。