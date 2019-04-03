台股首季資金派對大金主 外資連3個月淨匯入2500億元

去 (2018) 年外資持續撤出台灣，但是今年以來，則已反向連 3 個月淨匯入，金管會今 (3 日) 公布最新外資統計，3 月外資持續淨匯入 17.46 億美元，累計前 3 個月淨匯入達 81.05 億美元、折合新台幣約 2500 億元，成為台股首季資金派對的大金主。

外資去年全年淨匯出規模高達 103.4 億美元 (折合新台幣約 3102 億元)，資金撤離規模創 2008 年金融海嘯以來歷史次高，但今年外資重新回頭擁抱台股，連續三個月淨匯入已達 81.05 億美元，若後續還能維持淨匯入，不排除在 4、5 月時，就能把去年全年的淨匯出回補回來。

金管會統計，今年以來，外資不斷匯入資金，1 月淨匯入 30.11 億美元，2 月進一步擴大淨匯入 33.58 億美元，3 月淨匯入 17.36 億美元，連續三個月合計淨匯入 81.05 億美元，折合約新台幣 2500 億元。不過，陸資累計淨匯出約 16 萬美元。

由於外資連續 3 個月淨匯入，使得全體外資累計淨匯入水位上升到 2056.38 億美元，其中一般外資累計淨匯入是 2053.9 億美元，陸資截至 3 月底累積淨匯入 1.918 億美元。

外資熱錢不但持續流入，且大舉投入股市，截至 3 月底，外資累計買超上市股票約新台幣 1033.19 億元，買超上櫃股票約新台幣 156.24 億元。陸資累計買超上市股票約新台幣 0.46 億元、買超上櫃股票約新台幣 2.62 億元。