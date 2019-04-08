「那人心臟還沒停、血還在流」 流亡醫師揭中國活摘器官黑幕

文／呂苡榕

二十多年前，一位菜鳥醫師被長官要求把一具屍體的腎和肝取下，其實，當下那人還活著。如今，他流亡海外，成為中共活摘器官的證人，要讓世人知道中國少數民族受壓迫的真相。

2009 年，加拿大亞太司前司長喬高（David Kilgour）和加拿大籍人權律師麥塔斯（David Matas）正在英國巡迴介紹兩人合著的新書《血淋淋的器官移植》（Bloody Harvesting）——一本關於中國活摘器官的調查。一場新書座談結束前，兩人感嘆所能掌握到的活摘器官直接證據，還是太稀少了。

語畢，一隻手越過聽眾腦袋舉了起來，「我做過活摘器官。」手的主人是名叫安華托帝．博格達（Enver Tohti Bughda）的維吾爾族（以下簡稱維族）公車司機。

來到英國前，他曾在新疆烏魯木齊鐵路局中心醫院擔任腫瘤外科醫師，「那天我也不知怎麼，就舉起手了。」自此，他成為活摘器官的證人，在歐洲、聯合國等議會講述證言，並揭露中國少數民族受壓迫的狀況。

被載進刑場 活摘二腎一肝

1995 年的某個周二熱天午後，任職於烏魯木齊鐵路局中心醫院的安華托帝，被兩位主任醫師找去，「問我想不想做一些『很野』的事。」三十出頭的他，沒細想便連聲說好，「那時年輕，當然想嘗試各種事嘛。」

隨後，主任醫師要他找護理長準備一份出勤時的手術器材包，再聯繫兩名助手和車輛，約好隔日上午九點半在醫院門口會合。隔天一早在集合地點，主任醫師喚著安華托帝等人上車，跟著前車出發。

「烏魯木齊有四家醫院，其中一家叫作西山醫院，我們走的方向是前往西山，當時我想大概是要去西山醫院協助手術。」但車子半路卻拐了彎，駛進山裡，讓安華托帝和兩位助手面面相覷，疑惑究竟要被帶往何方，「我們都搞不清楚到底要去哪裡，但司機知道，他說我們要去『西山刑場』。」一句話讓安華托帝驚駭不已，「怎麼要把我們載去刑場了？」

進了山裡，車子停在山丘上，「主任醫師要我們在那兒等著，等到聽見槍響便進去。」安華托帝緊張得不得了，一邊抽菸一邊枯等。一陣槍響，「不是一把槍，是好幾把一起開槍的那種聲音。」一行人再次上車，被載進刑場。

「裡面躺著好幾具屍體，子彈從後頸打進去，前面天靈蓋都打飛了。」安華托帝用手比畫一下自己的前額，「警察看著我們，叫我們往最右邊去，『那個是你們的』。我心裡害怕，什麼叫作『我們的』？但我不敢問。」

主任醫師站在最右邊的屍體旁，要安華托帝「用最快的速度，把屍體的兩個腎和一個肝取下。」和其他屍體不同，安華托帝注意到這具屍體的槍擊位置是在胸膛而非後頸，下刀後，血還汩汩地流，「我當下知道那人還活著，心臟還沒停，所以血還在流動。」

「這件事困擾了我很久， 每次到清真寺，我都會幫這人祈禱，告訴他我不是故意的。」一九九九年後，宗教團體法輪功成員不斷向世界訴說遭中國迫害，甚至活摘器官的經歷，「其實法輪功之前，中國就已有活摘器官的事，也不只針對法輪功成員。」安華托帝說道。

來源：《今周刊》 1163 期

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