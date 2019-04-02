台股盤後—多頭氣勢收斂 10700點關卡得而復失

受惠美股周一全面收漲，台股今 (2) 日在電子三雄領漲下延續走強氣勢，加上台塑三寶齊上攻，國泰金、富邦金與中信金等金融權值股同步攀揚，指數早盤即站回 10700 點關卡，惟午盤後多頭趨勢趨弱，指數終場上漲 47.67 點，以 10690.3 點作收，10700 點關卡得而復失，成交量約 1333.67 億元。

台股今日上市類股中，僅食品、電通、營建、電纜、網通、百貨指數收黑，其餘指數均收紅，又以百貨指數跌幅最重，表現最強勢的則為漲幅 1.58% 的光電指數。

櫃買市場今日開高走高，終場上漲 0.72 點，以 140.75 點作收，成交量約 386.4 億元。上櫃指數部分，除電通、文創、生醫、其他、鋼鐵與遊戲指數收黑外，其餘指數均收紅，又以遊戲族群跌幅最重、達 0.83%，表現最強勢的是機械族群、漲幅逾 1.5%。

電子三雄方面，台積電今日股價開高震盪走低，午盤過後漲幅收斂，往平盤靠攏，終場小漲 0.2%，收在 246 元；股王大立光則是三雄中表現最強勢者，今日股價強勢反彈，終場上漲 3.24％，收在 4625 元，站回昨日失守的 5 日線與月線；鴻海今日股價續攀揚，惟上攻力道不如昨日，終場上漲 1.49%，以 82 元作收，創近 8 個月新高。

工具機族群受惠產業市況可望從首季的落底回溫，由全球傳動與直得領軍強攻漲停，全球傳動創近 4 個月新高，直得也創近半年新高，上銀終場上漲逾 7％，創近 8 個月新高，亞德客 - KY 也一度大漲超過 8%，寫下近 9 個月新高價，惟午盤後在賣壓出籠下，股價大幅修正往平盤靠攏。

IC 設計族群今日表現也相當強勁，創意盤中攻上漲停價 226 元，也以 355 元亮燈漲停，聚積、倚強漲幅逾 8%，矽創、瑞昱、類比科、智原漲幅逾 3%，敦泰、義隆、聯詠、鈺創均有超過 2% 的漲幅。

法人指出，清明節連假將至，但在台股偏多格局未變之下，指數持續向上正向表現機率較高，預期短線指數將在 10700 點附近，維持高檔震盪格局，後續需觀察外資是否維持近百億買超規模，及美股是否續強。

