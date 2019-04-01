【富蘭克林】群益金鼎證券攜手富蘭克林 客戶樂享理財好fun心

超高齡化社會來臨，長照議題不容忽視，群益金鼎證券與富蘭克林合作，從健康、理財兩大課題入手，關心客戶所需，並於 3 月份舉辦「富足常樂．安心到老 - 健康富足系列講座」，解析全球市場展望，以及生活達人、財經專家分享，引導客戶更重視身體與資產的「健康」管理，一步步實現理財目標，盡享樂活人生。

群益金鼎證券積極擴充財富管理業務、培訓專業理專人才，而 2019 年也是該公司數位行銷元年，今年更強化五大重點，包括全力發展數位行銷、強化分眾行銷、全力拓展台股以外的市場、強化資金運用效益及強化部門整合等，希望藉由 Fintech 服務的提升，將旗下各項業務更緊密結合，以完整的服務及產品，讓客戶理財更加便利即時，並創造最佳的投資回報。

講座內容實用，深獲群益金鼎證券財富管理客戶歡迎，富蘭克林研究團隊也把握機會提醒，唯有儘早規劃及執行退休理財計畫，才能輕鬆開啟第二黃金人生。富蘭克林表示，各年齡層的退休理財策略與選擇不盡相同，像是中高齡族若基於風險考量又不想錯失市場上升的機會，可考慮進階版的定期定額方式，以債券型基金作為母基金、股票型基金為子基金，利用母基金的孳息作為投資子基金的本錢，兼顧風險與報酬。

基於全球經濟正處於溫和考量通膨現況，央行維持寬鬆、景氣動能放緩但不至於衰退，輔以國際政治紛擾淡化，營造全球股債市多頭氛圍，後續仍須留意中美貿易協商具體細節、企業財報與景氣動能，富蘭克林建議第二季操作應從 Beta 轉往精選 Alpha 獲利機會，看好「高升加新」四大商機，以多元掌握投資契機。

包括 (1)「『高』息資產」：首選側重新興當地債的全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，掌握高實質殖利率與部分新興國家央行降息的優勢；(2)「趨勢看『升』」：美國經濟進入循環末期，建議增持具備內需導向、景氣防禦及高股利特性的公用事業類股，積極者搭配天然資源及黃金產業；(3)「『加』入國際指數」：MSCI 納 A 與兩會政策利多延續，中港股市短線震盪無礙中長線行情，首選大中華股票基金，單筆或定期定額皆宜；(4)「『新』商機」：看好 5G、AI 發展與新藥研發趨勢，首選美國生技、科技產業型基金。

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