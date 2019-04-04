葉克膜是什麼？選擇葉克膜前你該知道的事

文／早安健康編輯部

葉克膜是不是遇到心肺衰竭時都可以用？使用葉克膜一定可以救回一命嗎？葉克膜會不會對病人造成很大痛苦？我們先來看以下的真實案例：

曾老先生在入院前，已經簽了「不實施心肺復甦意願書」，還特別交代不插管。自己的妻兒雖然都瞭解，然而，知名大學教授的姪子卻堅持「病人的權利」要救下去，如果醫院不救就要提告。

基於不招惹麻煩的情況下，醫院先插管，後裝葉克膜。兒媳婦也跟著說，葉克膜很貴，如果自己出錢當然就省了，但不用自己出錢，不裝白不裝，總是要拚一下，還可以被讚孝順。

不過曾老先生醒來後非常激動，用力拍床、不斷掙扎，眼神充滿憤恨。最後四肢漸漸往身體方向發黑、過世的時候連胸腹部都黑掉了。

葉克膜是什麼？

葉克膜並不是人，而是一套儀器，正式的名稱叫做「體外循環膜肺維生系統」，英文縮寫是 "ECMO"，念起來就像是葉克膜。簡單地說它可以暫時替代肺臟與心臟的部份功能，也就是一種人工心臟與人工肺臟的概念。

什麼時候適合使用葉克膜？

葉克膜可以僅短暫替代肺部功能， 或同時替代心肺功能，前者的情形像是嚴重肺炎，使得肺部的氧氣與二氧化碳交換的功能喪失，就算使用呼吸器也沒用時，就可以接上葉克膜；後者則是連心臟功能也出問題時，就可以同時取代。除了像可以恢復健康的疾病，如果需要動手術或是等待心肺移植的時候，都可以使用葉克膜。

使用時機

疾病或手術暫時心肺功能低下

等待心肺移植

為什麼要限制可以恢復健康的疾病，才能使用葉克膜？

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔重症蘇一峰醫師表示，一般葉克膜的使用期間往往只在一至兩周內，因為使用葉克膜的風險其實不小，比方容易導致腦出血，產生血栓可能會造成心肌梗塞或腦中風，還可能有感染問題。另一種考量是，一般疾病多半一、兩周可以治癒，超過這個時間，康復的機率開始降低。

由於對病患來說葉克膜造成身心痛苦都不小，因此當死亡不可避免、癌症末期、嚴重感染、失去意識長期臥床多年等，不建議使用。

使用多久

一至兩周內

缺點

血液可能凝固

心肌梗塞或腦梗塞

腦出血

感染

病患會有什麼痛苦？

病患如果清醒，會看到自己手腳漸漸發黑，因為葉克膜無法完全取代心臟功能，末梢血液循環會變差，尤其取血輸入儀器的那一隻大腿，因為流過來的血液被攔截進入儀器，往往最終會截肢，像之前星星王子救回來後卻截肢，就是這個原因。

此外，病患如果清醒反而更麻煩，因為取血與輸血的管路都是接在中央（動、靜脈）導管上，如果一時不小心移動，可能發生大噴血的狀況，特別是晚上睡覺一翻身就可能出事。結果最後往往就是強制臥床，平躺綁起手腳，或打強效鎮定劑以保持昏迷狀態。

病人不適感

強制臥床，完全無法移動

手腳發黑、截肢

強制昏迷

葉克膜從身體的大型血管取血，經過體外循環，再透過大型血管輸送回體內。

來源：《早安健康》 2019 年 4 月

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