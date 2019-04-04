拒絕被綑綁的老年！陳秀丹醫師：安詳、平順離去，是很大的福報

文／早安健康編輯部

你有想過當面臨人生試卷中最後一道題目時，該怎麼回答嗎？我們該如何畫下生命最圓滿的句點？而當生命走到末期，強行續命帶給患者的是一線生機，還是無限痛苦？加護病房醫師陳秀丹分享自身經驗告訴我們：適時放手才是真愛！

插鼻胃管：被綑綁的老年

陳秀丹醫師指出，現在的先進國家在患者生命末期時，「不插鼻胃管」已是共識。為什麼？因為插鼻胃管無法有效避免吸入性肺炎。她進一步說明，鼻胃管及胃造廔等措施，只能避免患者因飲食中的牛奶或水等嗆到，造成吸入性肺炎，但患者自身的口水是無法避免的，「因為我們的口水是 24 個小時都在分泌的。」

此外，陳秀丹醫師也提到，插鼻胃管反覆摩擦，也很容易造成食道及胃部受傷，產生上消化道出血。更有一些老人家插鼻胃管覺得不開心，就會想要自己去拔，而醫院的對應措施通常是將他們的雙手綁起來，「我們的老年變成一個被綑綁的老年，」她表示，這是對老人家很大的不尊敬。

生命末期：老天給我們的退場機制

陳秀丹醫師指出，北歐將生命末期訂定成 18 個月。以往他們也同樣插鼻胃管，但近幾年開始反思鼻胃管造成的傷害，因此現在都強調生命末期不插鼻胃管，甚至提出：死前兩周才臥床。

陳秀丹醫師說，老天將我們生下來，也給我們很好的退場機制。

當一個人老到、病到不能吃的時候，沒有額外給予水分時，我們腦內的嗎啡生成量就會增加；當一個人心臟、肺臟不好時，二氧化碳沒辦法排除，持續累積就會造成二氧化碳性昏迷；當一個人肝功能下降，阿摩尼亞（氨）代謝出問題時，我們血液中的阿摩尼亞（氨）將增加，就會造成肝性腦病變。

她說，上述狀況其實都可以讓一個人「比較舒適地離開」，這就是老天爺給我們的一個很好的退場機制，只是我們都忘記了。

適時放手：向殘酷的仁慈說再見

「有生必有死，」陳秀丹醫師表示，看待「老病死」的過程要保持平常心，而且所有事情都要事先規劃。死亡並不是一個禁忌，因為隨時都有可能面臨一個導致自己永久失能，或馬上死亡的重大事件；因此當我們還健康時，就應該思索該如何面對。

「能夠放下自己是智慧；能夠放下別人是慈悲。」陳秀丹醫師強調，醫師面對再怎麼急救都無法救回來的患者時，要學會放手；我們面對老病、甚至要死亡的父母親時也相同，「放了手，他就得到自由。」

陳秀丹醫師指出，全世界都很欽羨台灣的健保制度，但「健保給付無效醫療」這件事情勢必得好好改善。許多末期患者被無情地用現代化的醫療強行續命，苟延殘喘地活著。她認為，如果健保不給付這塊無效醫療，相信許多生命末期的人不會多受苦。

活著，是為了感受生命的美好

陳秀丹醫師透露，在自己從醫的 26 年中，看過許多人痛苦地死去，但也看過許多人走的時候非常安詳，氣氛也十分平順，「因為這個人他知道自己要走了。」她說，這樣的患者對於死亡的準備工作也做了好幾年，周邊的親友也可以接受他的離去。

「這樣的死亡是被期待的、是不慌張，且是很大的福報。」陳秀丹醫師表示，醫院會給予一些嗎啡、鎮靜劑，以及讓患者更舒適的藥物，讓他們在生命的最後一哩路，可以很安詳、很有尊嚴。

「死亡最深層的意義，就是要讓活著的人活得更好。」陳秀丹醫師強調，我們活著就是要享受人生，如果一個人只有呼吸、心跳的活著，就是所謂的「生物式生命」，但生命的重點是需要感受到外界給予的愛及美好，這才是我們應該過的「傳記式生命」。

「每個人都是一本書；每個人都是一本傳記。」我們該如何書寫，讓寫到最後一頁時，還是同樣的美好，靠得是智慧。因此，陳秀丹醫師提醒，一定要簽預立醫療指示，保障自己的善終。

來源：《早安健康》 2019 年 4 月

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