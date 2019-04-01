勞保7年後破產？ 千萬勞工爆發養老危機！

撰文: 賴雅淳

童話故事中，小男孩大喊「狼來了！」大人從一開始驚慌失措，到後來充耳不聞。直到狼真的來了，把羊全部吃光。

台灣勞保逐步走向破產的過程，與這則童話故事有幾分神似。勞動部勞保局自 2009 年定期聘請精算師製作《勞保財務精算評估報告》，精算出勞保破產時間。

一開始勞工聽聞「勞保破產」時非常擔憂，曾一度引發勞保老年給付擠兌潮。但時間久了，勞保破產危機變成舊聞，部分勞工也早已麻痺，甚至有人大罵是假新聞、假議題，直呼：「政府絕對不會讓勞保倒！要是倒了我就革命！」

而立法院明知勞保財務嚴重失血，卻因各政黨有各自的利益考量，硬是讓勞保年金改革草案在立法院躺了 2 年，採取能拖就拖的冷處理態度，因為勞保被保險人高達 1 千萬人，是軍公教人數的 16 倍，勞保負債的大窟窿，遠比軍公教年金改革更為棘手。

「這就好像一位重症病患（勞保基金）因血流不止，被送進加護病房（立法院），但所有醫生（立法委員）卻見死不救，任由他（勞保基金）瀕臨垂死邊緣。而廣大鄉民（千萬勞工）聽聞此事，卻沒有人出面痛罵醫生失職。」一位網友用連續劇情節，描述勞工與政府面對勞保破產的鴕鳥心態。

然而，就算把頭埋進沙裡不聞不問，也無法改變勞保破產的命運，反加速勞保財務惡化。根據今（2019）年最新出爐的《勞保財務精算評估報告》顯示，勞保總負債暴增到 9 兆 8,125 億元，扣掉勞保基金餘額 7,022 億元，潛藏負債 9 兆 1 千億元，迫使勞保基金將於 2026 年歸零，比 2014 年時預估的破產時間整整提早了 1 年！而加速勞保提早破產主要有以下 2 大原因：

勞保提早破產 原因 1

保險費率偏低 保費收支逆差擴大

根據勞保局統計，過去 3 年，實收勞保費率僅 9%～9.5%，遠遠低於精算師魏吉漳所精算出來的勞保平衡費率 27.94%，在保費收入不足、老年給付卻逐年攀升下，勞保保費收支自 2017 年首度出現逆差，也就是保險給付大於保費收入，逆差金額高達 275 億元！

而且在現行勞保費率緩漲下，保費收支逆差更會逐年擴大。從表 1 可以看到，到 2023 年時，該年度勞保保費收支逆差金額將擴大至 1,158 億元，2026 年保費收支逆差金額更將攀升到 2,259 億元，勞保基金餘額歸零。

由於勞保制度採取「確定給付制」（Definded Benefit Plan，簡稱 DB），每年保費收入扣除當年度給付支出，需針對當年度保險年資所產生未來退休給付義務提存準備，但在勞保費率遠低於平衡費率、給付卻逐年增加下，導致勞保提存準備嚴重偏低。

從表 2 可以看到，2009 至 2017 年，勞保基金提存比率僅 5%～7%，相對於其他同樣採取確定給付制退休金計劃的歐美國家，像冰島、墨西哥提存比率接近 60%、美國接近 70%、英國接近 90%、加拿大接近 100%，台灣勞保基金提撥率嚴重不足，不僅不利於資產負債管理，更不利投資報酬率提升，必然引發財務失衡，導致勞保基金持續枯竭，7 年後恐宣告破產。

勞保提早破產 原因 2

年金給付人數增加 退休活越久領越多

而造成勞保保費收支逆差逐年擴大最主要的原因，就是台灣人口結構的轉變。

按照勞保制度最初設計的理想，就是由這一代勞工繳費照顧上一代退休勞工，下一代勞工照顧這一代退休勞工，形成永續性的互助制度，而且在財務運作上採取部分提存準備、確定給付，並且自 2009 起將老年給付「一次領取」改為「年金化」，承諾照顧退休勞工到終老，也就是領取年金的勞工活得越久、領得越多。

勞保局普通事故給付組專門委員鄭淑敏指出，至 2018 年底，一次請領老年給付的平均金額約為 135 萬元，請領年金的勞工平均月領金額為 1 萬 8,618 元，也就是只要領取年金 6 年後，就相當於一次給付金額。

正因為選擇年金比一次給付「划算」，所以自 2009 年勞保年金化實施起，選擇年金與一次給付的勞工比例從 67% 比 33% 逐漸拉開，2016 年甚至來到最高的 82% 比 18%，就連投資達人怪老子也選擇領取勞保年金，因為他試算發現，如果選擇領取一次給付，領完後這筆退休金每年必須創造 12% 報酬率，才能達到與領取勞保年金相同的效果，這可說是相當高難度的挑戰。也難怪絕大多數退休勞工，都選擇相對划算的年金當作老年依靠，但這些勞工多領的年金，卻也成為勞保龐大的財務負擔。

而且，從勞保老年給付試算表可以發現，一次給付有最高保險年資 50 個月限制，但年金則沒有年資上限，以現年 41 歲的小如為例，目前她已經累積 17 年勞保年資，若順利工作到 65 歲退休，且維持最高投保薪資 4 萬 5,800 元，那麼小如退休後每月可領到 2 萬 9,106 元年金，假設退休餘命 20 年，總共可領取 698 萬 5,440 元年金。

來源：《Money 錢》 2019 年 4 月

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