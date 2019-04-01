時尚女王倪雅倫 懂時尚不見得要奢華度日

模特兒出身的倪雅倫，對時尚潮流信手拈來，但私底下最常背的是百元環保包，最愛吃的是路邊攤，她不認為懂時尚就要把日子過得奢華，她希望 55 歲退休，有多少錢就過多少錢的生活！

撰文：唐滋蓮

根據今年 2 月中國信託銀行所做的「2019 新春理財調查」報告顯示，有 26% 的人過去 1 年在理財規劃上的憂慮是「缺乏退休規劃」；有 41% 的人把「退休規劃」列入 2019 年最重要的理財目標，可見，國人對於退休規劃仍不具信心！

「我希望 55 歲退休！」孩子才 9 歲多，模特兒出身的倪雅倫，怎麼會這麼早就想好退休這件事？「確實列出退休年齡是一個目標啦！但說是退休，演藝人員怎麼可能真的完全退休，頂多就是事業重心轉移，可以不用再為了錢而工作。」倪雅倫解釋。

存款的 3 成拿來投資

虧損 30% 就認賠殺出

想要提早退休不能單靠薪資收入，還必須做好投資理財規劃。倪雅倫會把存款的 30% 拿來投資，一半放在保守項目，例如定期定額的基金、債券；另外一半則是高風險的投資，例如股票、期貨，如果另外還有其他高風險投資的機會，倪雅倫會拿原本投資項目賺到的錢去操作，但這筆錢她會有心理準備可能拿不回來，而且無論是哪一種投資項目，只要虧損 30% 就會認賠殺出。

「既然是投資，就絕對不能有穩賺不賠的心態。」倪雅倫說，當初玩期貨是交給一位大哥幫忙操盤，大哥一開始便告訴她，若虧損到 50% 就會退場，因此，當時她就已經做好「最慘賠一半」的心理準備，沒想到，竟然 1 年內翻倍賺，她也懂天無日日晴的道理，趕緊把賺到的錢存進銀行做年度定存，或是等時機換成美元做外匯定存。

「我會找比較優利的定存方案，像美元就有 3%，另外像是人民幣利率更高，他們連零錢都能給到 4% 利率，因為我嫂嫂是上海人，在地人要做這樣的投資比較有機會，所以我會把錢交給她打理。」談到自己的理財之道，倪爸爸影響她不少。

把握存錢黃金期

生活可以輕鬆但不能奢侈

倪爸爸的理財觀念較保守，從不買股票，因為他當年親眼看到朋友歷經 3 個漲停板的囂張和 7 個跌停板想要去跳樓的落差，所以倪雅倫買股票無論賺賠，都不會跟爸爸分享。「我爸也不贊成我買保險，他覺得現在房子這麼貴都是保險公司炒起來的。」倪雅倫笑說，當初她離婚身邊有一筆錢，想買樓下一間大概 1,100 萬元的老公寓卻被爸爸勸阻，「我爸不認為房子是必要資產，對年輕人而言，買了房子就是負債的開始，他的想法是現金為王，有現金不管是要創業或是有其他用途，都不用擔心手頭沒錢。」

現在倪雅倫和家人同住，省下之前每個月 4 萬元的房租，比較能留得住現金。「我看到存摺裡的數字一筆筆增加，沒有每個月都要支付的大額款項，突然覺得這樣的生活好舒服，沒有壓力。」倪雅倫說，相對而言，現在就是她存錢的黃金時機，生活可以變輕鬆，但不能變奢侈。

「我的觀念是，有多少錢就過多少錢的生活！」受爸爸影響再加上本身是極度務實的摩羯座，倪雅倫認為，日子順順過最好，她從來不會希望一夜致富，或是去想別人為何那麼有錢。「我每次生日許願都是希望來年更上一層樓，小步前進就好，不要衝太快。」

倪雅倫笑說，她很少會有非買不可的東西，如果超過預算，可能撇過頭後就不會再想要，若真的還是想要也超出預算不多，她就會買。目前動念想買最貴的物件就是房子，她認為，買房應該選景觀好的房子，保值性比較高，尤其是若想買在偏郊地區，既然都選擇空氣好、景觀佳的山區，還挑打開窗只看到隔壁戶的房子實在太可惜。

來源：《Money 錢》 2019 年 4 月

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