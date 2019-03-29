不會畫畫也能做！把資訊變圖表的 5 種方式，好懂又有說服力

文 / 《經理人月刊》高士閔

一張圖表設計得夠「吸睛」，資訊也能讓人「一眼理解」，最後還附上足夠資料證明它的「可信」，應該夠資格稱上是一個「好」圖表。但《視覺資訊的力量》指出，資料來源如果是由矛盾資訊組成，即使設計再有說服力，也只是誤導讀者。

海量資訊別全用！符合兩點才納入圖表

做圖表時，第一關是根據溝通對象鎖定找資料的方向，但接下來的難題是，面對海量資訊，我們該如何判別哪些可用，以下提供兩個檢驗原則：

1. 出處具可信度

政府機關，或學術出版機關的數據，一般皆具一定可信度，民調或智庫所做的調查要小心，是否隱含某種意識形態（例如政黨傾向）、不良表現（例如只公布過去 3 年業績成長部門，其餘不談）。

但不論哪一種資料，都要檢視它的出處背景，如來源、多少人接受調查。

2. 限制資料來源，保持一致性

資料來源並非愈多愈好，因為每份資料的調查方法會不同（如問卷）、不同研究背景（如年代）。為了保持資料的一致性與連貫性，最好採用一組數據集就好，至多則不超過 3 組。

確認資料沒問題之後，再來是分辨資料類型、重新組織，以增加圖表可讀性。

五帽架法則：把資訊變圖表的 5 種方式

《資訊焦慮》作者理查．沃爾曼（ Richard Wurman）提出「五帽架法則」，把 組織資料分 5 種方式：種類、時間、地點、連續體和字母。

「種類」是用相似性或關聯性來組織資料，像電器類。如果看到資料，會下意識幫它分類，就適合用種類。

「時間」指的是依照先後次序，例如歷史，適用於想要呈現、對照一段時間內發生的事件。

「地點」，例如飛機上的緊急出口座位圖，主要用於連結資料跟某處地理位置。

「連續體」指的是以重要性或主題設定來組織資料，例如面積由大至小。

「字母」意指根據字母順序，像是字典和百科全書，當資料不適用於其他 4 種組織方式時，可用字母順序。

繪圖時，利用不同的組織方法做圖表，讀者閱讀重點也會不同。

以下以台灣前 5 高建築為例，用「五帽架法則」其中的 4 項（種類、時間、地點、連續體）歸納資料；皆不適用時，再用「字母」分類。

圖片來源 /《經理人月刊》

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 3 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 3 月

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