美股盤中─跌回早場漲幅 小幅下滑 等待中美貿易談判細節

美國股市週四中場小幅下滑，跌回早場漲幅，道瓊早場上漲近 120 點。中美貿易談判恢復，投資人等待更多細節，此外，經濟減緩的擔憂依舊持續。

台北時間 00:32

道瓊工業平均指數下跌 1.86 點或 0.01% 至 25623.73。

Nasdaq 指數下跌 0.91 點或 0.01% 至 7642.47。

S&P 500 指數下跌 0.75 點或 0.03% 至 2804.62。

報導指出，關於技術轉移及其他主要爭議要點，中國官員提出了前所未見的讓步。美國貿易代表萊特海澤與財政部長梅努欽已抵達北京，進行進一步協商。

中美貿易談判一直是華爾街的重要議題，投資人擔憂全球最大的兩個經濟體僵局持續，可能影響企業獲利與經濟成長。

分析師說，中美談判必須要有結果。兩國經濟關係密切，談判必須成功。

兩國談判持續進行，而此時經濟下滑的擔憂已見加劇，債券市場近來的訊號顯示，經濟衰退可能很快到來。

美國 10 年期債券殖利率觸及 2017 年 12 月以來低點。上週，十年期債券殖利率低於 3 個月期債券殖利率，形成殖利率曲線倒掛，為經濟衰退可能發生的訊號。

債券殖利率走低對美國股市構成壓力。週三，S&P 500 與 Nasdaq 四天來第三天收低，道瓊連續第二天下跌。

分析師說，目前為止，殖利率曲線倒掛有點奇怪，由三個月期債券主導，長期債券緊隨其後。目前的曲線顯示，市場反應 2019 年底或 2020 年初，利率將小幅下降。

經濟消息方面，美國今日公布第四季 GDP 由年率成長 2.6% 下修至成長 2.2%。