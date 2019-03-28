【撰文／王榮旭】

Q1 最後一週大盤漲勢暫歇，拉回連線附近整理，網通交換器大廠智邦 (2345)，股價卻悄悄衝到 126 元，改寫近 19 年來新高，是甚麼樣的利多讓智邦表現如此強勢？主要是智邦產品從過去的企業用網路交換器，轉型到雲端資料中心及電信端網路設備，隨網路快速發展，國際資料中心及電信客戶訂單大幅成長，去年營收衝過 400 億元創新高，明年 5G 將全面商轉，今年電信設備大廠如華為、諾基亞及愛立信積極下單台廠備料，下半年進入高峰，上半年 Q1 是網通淡季，營收比去年 Q4 下滑，但仍有創同期新高機會，Q2 新產品 400G 交換器出貨，竹南廠也可望量產，估計 Q2 業績起飛並逐季走高，Q1 法人大買事先卡位，上檔無壓。

5G 網通股掀比價

另一網通大廠智易 (3596) 是全球最大整合接取設備廠商，也搭上 5G 商機，全球電信商推動寬頻基礎建設，光纖取代銅線成為趨勢，對網通整合設備需求提高，去年 EPS 4.61 元，估計今年 EPS 6～7 元，智邦去年 EPS 5.33 元，估計今年 EPS 也約 6～7 元，兩者 EPS 在伯仲之間，智易股價卻落後智邦近 30 元，有機會補漲，緯創集團旗下的啟碁 (6285) 專攻網路設備，去年 EPS 5.21 元，受惠車聯網、物聯網等需求，今年前兩月營收年增率達 15％，淡季業績不淡，啟碁也搶進 5G 首波商機，去年底與手機晶片大廠高通合作，提供車聯網晶片組解決方案，估計今年 EPS 挑戰 5.5～6 元，目前本益比偏低，今年來有特定外資默默吃貨，值得追蹤。

來源：《萬寶週刊》 1326 期

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