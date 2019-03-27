【華冠投顧】盤後分析：多空僵持 等待美股表態

劉彥良 分析師

雖然美股反彈，但台股在昨天就領先反映，故今天自然難以跟漲，包括日本和南韓也是一樣，今天通通收跌。

雖然台股全場都在盤下游走，但是高低差僅 41 點且終場也僅小跌 16 點，呈現的是多空僵持，很明顯就是要等美股表態。

昨晚美股四大指數在收盤的漲勢都受到壓抑，最主要的原因還是被 5 日線反壓給打下來，包括台股也是一樣，每當這條短天期均線支撐失守後，能否迅速站回成為多方的首要任務。

此外，空方缺口 10589 也勢必要填補，多方才是真正重新掌控主導權，否則目前就是多空對壘。至於空方的接下來攻擊目標，則是要讓指數失守前天低點 10458。

盤面上的強勢股非常分散，強者恆強創波段新高的有晶彩科 (3535)、敦陽科(2480)、宏捷科(8086) 和鴻翊 (3521) 等，而整理結束轉強向上的則有協易機 (4533)、亞德客 - KY(1590) 和寶一 (8222) 等。

在多空未明之際，持股過多的投資朋友一定要先做降低持股的動作，若手中持股已跌破近日低點也就是股價表現較大盤弱勢者，建議可以先將部分資金落袋，轉往其他相對大盤抗跌的強勢股。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。