虹堡中東收款受阻提列逾5億損失 去年每股虧近5元 今年成長樂觀

虹堡 (5258) 因提列中東地區預期信用減損損失 5.15 億元，去年每股轉虧為 4.97 元。不過，因款項回收有望，加上市場分散佈局奏功，今年成長看好，使該股週三 (27 日) 早盤雖一度開低走低，但力守 13 元價位，並拉升至平盤附近。虹堡週二 (26 日) 召開重大訊息說明指出，該公司因中東地區客戶，受到匯款管道暫時受阻影響，導致應收帳款收款緩慢，去年因此提列預期信用減損約達 5.15 億元，導致轉虧，該款項占股東權益 40.31%，占資產總額約 16.86%，截至去年底每股淨值約 14.27 元。



該客戶為虹堡合作逾 10 年的伊朗客戶，因伊朗遭美經濟制裁，台伊貿易款項清算機制暫停，導致原有該客戶匯款管道受阻。而事發後，虹堡立即停止出貨，目前已知我方政府已積極進行恢復作業，尚待美方同意中，而因非倒帳事件，因此回收帳款只是時間問題。



虹堡去年合併營收約 23 億元，年減 9.9%，其中中東地區業績，於 2017 年占比約 38%，去年已下降到僅 16%，預計今年會續降至 10% 以下。若排除上述區域營收，去年該公司業績年增約 20%，此意味著虹堡已降低對中東市場的依賴，分散銷售區域佈局已見到成果。



該公司說，去年以外銷區域而言，東南亞約占 17%，南美 (含巴西) 則占 17%，北美占 12%，日本占 7%，而俄羅斯則在 5% 左右。因去年第四季日本及俄羅斯認證程序陸續完成，加工廠正加緊提升產能，加上美、歐成立分公司，皆獲國際性大單，今年成長展望樂觀。