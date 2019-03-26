台股盤前—長期經濟成長恐放緩美股走低 指數估將震盪整理

美國 10 年期公債殖利率跌至 2017 年 12 月以來最低，市場對經濟長期前景感到擔憂，加上蘋果發表新服務但股價走弱，美股周一 4 大指數僅道瓊收紅，台積電 ADR 隨費半下挫 1.3%，不過日韓股市今日開高，台股將呈現高檔震盪整。

美國 10 年期公債殖利率跌至 2017 年 12 月以來最低，加上市場預估美國聯準會 (Fed) 轉鴿，3 個月期國庫券和 10 年期美債之間的殖利率曲線倒掛情況進一步擴大，市場對經濟長期前景感到擔憂。

美股 4 大指數中僅道瓊收漲 0.06%，那指、標普則小跌 0.07-0.08%，費半更是下跌 1.3%，其中蘋果雖然公布新的影音串流媒體服務，但股價收跌 1.2%，台股 ADR 中也僅日月光上漲，台積電再挫 1.3%，較台北交易股票溢價近 2%。

市長焦點方面，緯創昨日召開法說，並公布去年全年稅後純益 49.08 億元，年增 26.33%，是 2014 年以來新高，每股純益 1.76 元，董事長林憲銘表示，今年全產品線仍將小幅成長。

而利基藥廠健喬信元整併案再下一城，昨日宣布將以 1.9 億元收購瑞安大藥廠 67.73% 股權，每股收購價格 8.05 元，瑞安將成為健喬集團子公司。

連接器股王嘉澤去年稅後純益 16.08 億元，年增 68.2%，創 2010 年以來新高，每股稅後純益 17.21 元，法人預期，受到英特爾與超微 (AMD) 兩大平台帶動下，嘉澤今年業績持續升溫。

另外，LINE 展現力拓純網銀的決心，財務長黃仁埈昨天訪台表示，LINE 在台灣除了與金融、電信等跨產業夥伴合作透過 LINE Bank 申請純網銀執照，將遵循台灣法規在台建置 IDC(網路數據中心)，讓銀行客戶的所有資料落地儲存在台灣。