【華冠投顧】幸運星-雙軋後的殺多......漲多就是最大的利空！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6290 良維、3535 晶彩科、3038 全台、8215 明基材

週五美股果然出現利空：美債出現自 2007 年以來首次「倒掛」，道瓊大跌 460 點，費半重挫 2.87%。全球股市殺很大！！台股 3008 大立光、2357 華碩、2327 國巨、2308 台達電、2408 南亞科、2330 台積電等權值股跳水，使大盤跳空大跌百點。水泥股如 1101 台泥大量漲 4.66% 變成資金避風港！收盤仍大跌 159 點，成交量縮 1,077 億元。OTC 收盤大跌 1.15%。…… 今日上漲家數 314 檔，下跌家數 1,192 檔……【漲多就是最大的利空……】

今日超過萬張的逆勢大漲股：6290 良維、3535 晶彩科、3038 全台、8215 明基材今日重挫個股：大同集團個股 2371 大同、3579 尚志、3519 綠能，3680 家登（官司敗訴賠償金近 10 億）、4960 誠美材（出現周轉危機）、6188 廣明、1589 永冠 - KY、6223 旺矽、3217 優群、3149 正達、6153 嘉聯益、9914 美利達、6251 定穎等……

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