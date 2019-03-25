【華冠投顧】大盤高檔現夜星 跳空下挫傷多頭 美債倒掛兩次提 汰弱留強再出發

市場焦點股: 良維 (6290)、全台(3038)、晶彩科(3535) 及廣穎 (4973) 等。盤面資金再轉入有題材的光學股族群，光學股指標亞光 (3019) 尾盤拉過平盤漲 1 元，融券空單還有 3648 張；多方意圖讓空頭強補在最高點，強勢的還有揚明光 (3504) 尾盤收 111 元，融券空單尚有 2636 張未回補。

台積電 (2330) 今日不敵空方賣壓，收盤跌 7 元收 241.5 元，大立光 (3008) 跳空下跌 170 元貫破月線支撐也跌破 4500 元。全球股市無基之彈終須面臨經濟數據考驗，歐美經濟數據不佳，美債兩度倒掛給今年以來呈現驚驚漲格局的全球股市澆了桶冷水，上週五歐美股市重挫收低，今天台股及亞股亦不支倒地，台股一開盤就跳空大跌 100 點，且開低走低，終場下跌 159.59 點。

台股加權指數技術面呈現量縮的跳空百點中黑 K 線，三大法人賣超 62.8 億元，台指期結算後，首次出現盤中大幅度跌落，金融保險類股指數出現連續三根黑 K 線而且越殺越深，接下來注意有 b 波小反彈行情。

10600 點只花了一天就失守? 盤面顯眼的權值股只剩水泥與食品兩類共三檔股票。接下來摩台指結算的行情，多方先求不輸再求反擊空方缺口，因為國際股市不如想像中樂觀。

本週去年第四季的財報全部會公開，股利政策也會公布出來。基本上，資金行情結束時，財報利多效應頂多持續 3 天，逢高賣股收回現金，整備未下一波行情努力。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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