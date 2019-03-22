〈強茂減資〉去年轉盈EPS 2.41元擬配息0.5元 減資1成每股再退1元現金

強茂 (2481-TW) 今 (22) 日公布去年財報，去年稅後純益 8.91 億元，每股純益 2.41 元，較前年轉盈，公司除公告擬配息 0.5 元外，也宣布將減資 1 成，每股退 1 元現金，等於股東每股可拿到 1.5 元。

強茂去年第 4 季營收 24.83 億元，季減 19.3%、年減 19.5%；毛利率 22.22%，季減 0.42 個百分點、年減 0.76 個百分點，營益率 9.75%，季增 2.35 個百分點、年增 2.29 個百分點；稅後純益 1.25 億元，季減 47.2%，較前年轉虧為盈，每股純益 0.47 元。

強茂去年營收 113.66 億元，年減 4.4%；毛利率 22.33%，年減 0.02 個百分點；營益率 8.2%，年減 0.27 個百分點；稅後純益 9.32 億元，每股純益 2.41 元，較前年轉虧為盈。

強茂去年第 4 季受到美中貿易戰衝擊，消費性產品出貨動能放緩，導致營收下滑，不過業外擺脫子公司虧損後，單季及全年營運還是較前年大幅轉盈。

強茂董事會也決議配息 0.5 元，配發率約 2 成，若以今日收盤價 27.15 元計算，現金殖利率約 1.8%，不過強茂也同時宣布將減資 1 成，每股將退還 1 元現金，相加後，股東每股可拿到 1.5 元。

強茂表示，辦理現金減資主要是為了調整資本結構、提升股東權益報酬率，減資後資本額約 33.28 億元。