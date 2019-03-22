【華冠投顧】1701中化

貿易談判的最新進展；川普表示，即使未來與中國達成了協議，但對於中國產品加徵關稅之措施，我們仍將維持一段很長的時間；因我無法確保中國真的會履行協議。加徵關稅這項，一直是美國拿來當作威嚇的籌碼，這也為即將登場的下一輪貿易談判，添增了變數。

美、中新一輪的貿易談判，將在下周展開，美方談判代表萊特西澤與財長努欽，於 03/28 起為期二日，將在北京出席中美貿易磋商會議，續關注。

台北時間上週四淩晨 2:00，FOMC 公佈利率決議。

美聯儲決定維持利率不變，將聯邦基金利率目標區間維持在 2.25%-2.5%。預計 2019 年將不會再加息，且計畫於九月份結束縮表。主席鮑威爾表示，利率可能在未來一段時間內仍將維持不變，因目前仍未見到通膨率有強勁增長的趨勢，因此，未來有必要續保持寬鬆立場。這對於股市而言是個利多，但近二個月以來的漲勢，已將行情推升至初步反壓區，隨之，或將有段回測之機。

06 道瓊，可留意上方 25966-26312 反壓區間之力道如何？於此區出現逆轉機會仍高。

而 04 加權，目前仍維持多市架構，下方 10380-10286 之支撐區間為關注重心！此區若遭摜破，則具有續下行之力道。

因此，未來一週在股票操作策略設定上，仍須謹慎以待，持股以多、空雙向佈局為妥。

另外，我們推薦給大家之做多個股，應用在短、長線之交易皆適宜。

近期熱門標的股評析、推演：

1701 中化：

看長多！

籌碼集中，技術型態處於低位區，具上攻雛形。

2327 國巨：

看長多！

今日，仍在低位區徘徊，隨時具向上發動之機。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師