就業市場穩定 前2月失業率平均為3.68%

主計總處今 (22) 日公布 2 月失業率為 3.72%，較上月上升 0.08 個百分點，年增 0.02 個百分點，是 4 個月來高點，但經調整季節變動因素後失業率 3.71%，較上月下降 0.01 個百分點；前 2 月失業率平均為 3.68%，僅較去年同期上揚 0.01 個百分點。

主計總處認為，目前就業市場呈穩定狀況，不過，失業率僅微幅增減，顯示就業面略有受到景氣擴張力道趨緩的影響，後續還要觀察。

2 月失業人數為 44 萬 3000 人，較上月增加 9000 人，主因春節後轉職和部分臨時性工作結束所致，其中，因對原有工作不滿意而失業者增加 4000 人，因季節性或臨時性工作結束而失業者亦增加 2000 人，初次尋職失業者則減少 2000 人。

與去年同期相比，失業人數增加 5000 人；而前 2 月失業人數平均為 43 萬 8000 人，年增 4000 人。

從就業面來看，2 月就業人數為 1147 萬 3000 人：月減 1 萬 2000 人或 0.10%，主要是因春節後轉職和部分臨時性工作結束。

前 2 月就業人數平均為 1147 萬 9000 人，年增 7 萬 6000 人或 0.67%。

與鄰近國家 (地區) 相比，南韓 1 月失業率為 4.4%、日本為 2.5%，而香港 2 月失業率為 2.8%，新加坡最新公布數據為去年第 4 季失業率 2.2%。