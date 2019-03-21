跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生

經歷過三家直銷、一次創業，還一度不慎掉入金錢遊戲，導致負債百萬收場，加入電商之後，竟在一年之內月入千萬，不僅買車買房，連在睡覺時，都有辦法進帳百萬、千萬……

文．許洛婕、蔡武穆

朱佳期 Goodday(英文名)

行業紀錄：電商同行最年輕最短時間成為法拉利車主代表

媒體報導：東森財經台 - 遇見大人物專訪

非凡新聞台 - 台灣大未來報導

出版著作：博客來暢銷書第一名作者《逆轉勝！28 歲月入千萬》跨境電商裂變全球，法拉利極速成功秘訣大公開！

團隊創立：北極星 101 日入萬元系統，累計達數十萬人

電商版圖：新加坡、馬來西亞、中國大陸、台灣、越南、日本、韓國、印尼、菲律賓、柬埔寨、泰國、澳洲、美國等地

統計至二○一七年，東南亞的手機滲透率超過四七％，而電商當中行動端的流量，也從二○一六年的一成大幅躍升至七成。且東協市場的 GDP 仍保持強勁的成長，Google 與淡馬錫所做的研究指出，未來預期印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南這六處市場至二○二五年電子商務年複合成長率分別將到四一％、二一％、三四％、一八％、三○％、四三％。

哪些國家比較有「電商」商機？根據商研院研究發現，經濟量體大、社群媒體使用量高，以及國民平均年齡僅二十八歲，擁有極佳人口紅利的印尼，是東協之首。社群電商在東協或是中國大陸等亞洲市場都會是未來重要的發展方向，也將是未來電商發展不可或缺的一塊。

上班人生—用最青春的歲月換一份穩定

千萬富翁有很多，但是要在一年內創造千萬甚至破億收入就很少，跨境電商女王朱佳期是其中之一。兩年前的她，還是一個穿著Ｔ恤、牛仔褲，騎著機車在大街小巷拚搏的女孩，短短一年時間華麗轉身，成為同行業最年輕、最短時間破紀錄敞篷跑車法拉利車主。

目前她的組織團隊突破數十萬，橫跨十多國和地區，如：新加坡、馬來西亞、中國大陸、越南、印尼、日本、韓國、柬埔寨、菲律賓、泰國、澳洲、美國、俄羅斯、加拿大等地，目標二○一九到二○二一年達一百萬團隊計畫。

朱佳期在跨入電商前，經歷過三家直銷、一次創業，曾踏入危險的金錢遊戲，最後負債兩百萬收場。為了還債，白天上班、晚上兼差，一個月三萬五的薪水，領到馬上要還四張卡債，但她感恩過去失敗的經歷，讓她體會不同賺錢方式的優缺，若不是因為跨境電商，她可能四十五歲還在還債，更遑論月入百萬、千萬的富足人生。

朱佳期大學畢業後，在台灣最大的人力銀行工作，看著電腦中滿滿履歷表，發現薪水過了十年，漲幅實在有限，可說是一眼望穿的人生。她表示，上班的第二年，阿公生病，全家白天都在上班沒人能陪伴，驚覺穩定的背後，用最青春的歲月打拚，時間不是自己的，還有被取代的可能。

傳統直銷─賺錢不容易，原因不是不努力

後來她轉型直銷，做了三間，共經營五年，平均月入一萬。回顧五年的成績單，從直銷人最熟悉的會後會、產品學習、北中南開拓客戶，朱佳期發現自己和多數直銷人一樣，不是不認真，而是模式注定賺不到錢，能月入十萬的領袖，平均三到五年，甚至十年都不一定能做到，就算是真賺到，不能說的辛酸就是底下賺錢少之又少，跟隨者月入萬元就很棒了，加上產品太多元，課程難複製，更不用說平凡人能做到了。

實體創業─投資高成本，伴隨高風險

和大部分的年輕人一樣，朱佳期有個創業夢。在直銷空窗期間，她跟合夥人一同創業，投入前三個月，搞店面裝潢、房租、設備就砸了一百萬。當時是複合型創業，新竹白天做土地開發，晚上網拍賣乾麵，還沒賺錢，就一直燒錢，面對每個月的成本開銷，深不見底的無底洞！加上合夥糾紛，朱佳期後來認賠出場。

後來她聽朋友說，用錢賺錢，在家滑電腦就能每月返回暴利一○％，當時人性貪念作祟，聽著天花亂墜的未來，遙不可及的外國公司投資案，殊不知正掉入一場騙局。果真，不到半年，最後借款加貸款的本錢，一萬美金徹底燒光！

她說，直到現在才體會，真正的財富是為別人創造價值、提供產品或服務換來的，回頭看真是當頭棒喝！她表示網路上還是許多打著虛擬等暴利投資，務必要謹慎小心。

遇見跨境電商 人生大轉機

在人生最低潮時，快二十八歲的朱佳期向老天祈求，如果再遇到一個翻身機會，必定將失去的全找回來。似乎宇宙給了回應，再次遇見生命中的貴人─王宥忻老師和翁總。大學時代早就認識，沒想到七年後他們已是億萬富翁，甚至在台灣媒體火紅，是七年級生創業成功的楷模。

因為宥忻老師，朱佳期接觸到跨境電商的魅力和 101 日入萬元系統的商機，她選擇把握和成功者合作的機會，「即便沒錢，借也要合作！」第一個月下班兼差發展，創造月入十萬結果，第二個月開始，一支手機做到全球市場，創造十倍跳的月入百萬。第四個月買賓士送給爸爸，第六個月買了人生第一間房子，一年時間華麗轉身成為法拉利車主，至今跟隨老師到海內外繼續置產。

同時最關鍵的是，跨境電商可以做到國際市場，朱佳期第二個月收入破百萬，就是因為啟動大陸市場。她提到，團隊跟微商合作，開始線上 OPP，過去舉辦招商會，了不起一天兩場，現在線上會議，早上兩場、下午兩場，一個群組五百人在進行，其他十個群組同步轉播，微信無法到的國家，如日本、馬來西亞，就用網路直播，一天超過萬人聆聽，有興趣者，線上收款成交。

選擇好的跨境電商平台和生意

朱佳期綜合這十年的親身經驗，提供七點給讀者參考：

一、投資小：在電商時代，投資的金額會決定能否快速普及，甚至人人可為。

二、回本快：是賺錢還是回本重要？回本！回本之後，才是純利潤的開始！任何行業能不能做起來，前三個月很重要！過度口號、激勵時代已經過了，資訊太多，先回本才是硬道理。

三、利潤大：願景雖然重要，但人才熬不熬得住生存的現實？願意分享讓利，是留住人才的第一步！

四、累積性：股神華倫巴菲特曾說：若沒有一個睡覺都能賺錢的方法，將工作到死！若自己從事的行業，有做才有錢、沒做沒有錢，那就要看，什麼是可以現在開始累積的。

五、獨一無二的產品或服務：獨一無二就無需比較，創造只有你有、別人沒有的稀缺性的藍海市場。

六、全球市場：選對池塘釣大魚，台灣二千萬人、印尼兩億人、中國大陸十五億人，全球六十五億人，想與多少人發生關係？想賺台幣、人民幣、美金？通通都要！跨境電商的時代，別說不可能！

七、已驗證成功的系統和教練：倍增財富的秘訣來自於複製成功，因為不用重新摸索，耗費時間和金錢成本，跟著成功有結果的系統，借力使力不費力！複製、貼上，站在巨人肩膀上！

如今三十歲的朱佳期，已經達到許多人稱羨的事業成就，但她仍然馬不停蹄的線上直播分享及線下飛往世界各地辦講座，採訪時，她剛從日本、韓國回來，下個月要去印尼和中國大陸，她笑說，「現在我可以用一支手機做全球市場，即便現在在跟你講話，微信、支付寶就打款過來」，手機、網路、金流時代，讓成交和收錢速度變快。

再來，成交不再只是一對一、招商會，或在會場裡講 OPP，「我們複製整組團隊，用直播、用微商擴散的力量，大家都有辦法線上成交。甚至年輕人透過電商跟外國人認識接軌，不論賺錢與否，經驗都價值連城。」她強調，電商概念就是「我可以在自己熱愛的城市居住，並擁有世界財富」！

接下來二○一九到二○二一年的三年目標，計畫帶著電商團隊開拓印尼、中國大陸、越南、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、泰國等地，達成一百萬電商團隊計畫。長期十年目標到二○三○年，將帶領團隊縱橫一百國，健康十億人，把愛、健康、富足，傳遞到世界每一個角落。

Magic L!fe 一支手機玩賺全世界

文．許洛婕、蔡武穆

網紅經濟退潮，跨境電商和微商全新的商業模式正在火熱展開。朱佳期的裂變團隊在全球市場迅速蔓延，以下是精采案例分享：

從傳統生意到電商世界 如何思維接軌

六、七年級生的廖國丞、林睦揚、何志偉，過去曾合夥在台中開房地產公司，是人人稱羨的房地產老闆，很多人問他們，為何從傳統生意轉戰電商，如何思考和接軌？

他們透過網路跟宥忻老師、佳期老師認識後，驚覺以往傳統店舖單一市場時代已經過去，未來必是線上結合線下，跨境電商時代已經來臨。隨著商業模式推陳出新，倘若還用父母年代的舊方法討生活或做生意，肯定兵敗如山倒！生意賺錢的關鍵在於「市場」，台灣畢竟是淺碟市場，並沒有人口紅利，這就是為什麼台灣一直流行這句話：生意在台灣沒有三年的好光景。好在現在科技發達與智慧型手機普遍，「讓我們可以啟動微商網路模式，實現前進東南亞，跨足全球市場的夢想！」

我的行動辦公室！一部手機玩賺全世界

幾位懷抱夢想的台灣朋友，北漂到上海和浙江，曾覺得人生唯有堅持，就可以達到目標和夢想，但發現幾年過了，還是不斷地歸零重來。

幸運的是，在二○一八年認識九個月賺一個億的宥忻老師和佳期老師，他們搭建日入萬元電商系統，系統做三件事：「幫助窮人翻身、幫助跌倒的人再站起來、幫助有錢人幫助更多人」，後來跟老師學習，驗證選擇真的比努力還重要！

謝粟涵聯合一百位電商夥伴，跟著老師做了一百天，在這只要有強烈渴望，加上改變自己舊有思維模式跟習慣，就能輕鬆創業達到月入十萬塊，甚至達到日入萬元！

現在謝粟涵、黃喬曦、陳耕園、宋佳蓓、李佩柔、林婕穎和雷婷等合夥，共同成立月入十萬脫貧保證班，使用人手一台的手機，變成行動辦公室，電商大幅降低租金成本！走在趨勢浪潮，一部手機玩賺全世界。

農村女孩足不出戶 一部手機打造萬人團隊

廣西的洋洋，從小農村長大，家境不好，小時穿的衣服都是別人不要的。爸媽為了讓兄妹能上學，每天起早貪黑的勞動，累出一身病，洋洋心想長大一定要出人頭地，讓爸媽不再為生活奔波勞累。

十六歲半工半讀，經歷九年打工，二十五歲的洋洋開始微商生涯，一年時間從月光族蛻變年薪百萬人民幣的創業導師。通過學習和模仿各種老師精華，寫下逐字稿操練，洋洋說：互聯網時代，只要努力就能白手起家，逆襲人生！二十六歲，通過宥忻老師、佳期老師和亦洋老師接軌全球電商，並與阿軍、可心、六子、劉云、張建輝、麗姐、金正罡、張夢、欣欣合夥聯手，線上授課，教大家《如何一部手機在家輕鬆創業，月薪過萬》，上百微信群同時轉播，受眾高達上萬人，實現年薪千萬人民幣。

達成今天結果，除了認真、平台差異、創新，最重要還是思維！

透過互聯網，體會沒有傳統行業，只有傳統思維。思維一變，市場一片。時代在變，不斷改變思維，方能立於不敗之地。

電商與大健康結合 前進日本市場

今年一月日本東京，正舉辦一場日文、中文雙語翻譯二百人的電商會議，林詩凱站在台下看著主辦的活動，心情很是激動。

想起過去的自己，非常渴望成功，幾年前因經驗不足創業，加上盲目的投資，搞到負債數百萬。

兩年前，林詩凱開始審視自己的人生，無意間與老友亦洋老師和佳期老師碰面，聊到跨境電商的創業模式，短短時間從台灣開展到中國大陸十五億人口市場，甚至在沒有任何日本人脈資源的狀況，開啟日本東京市場，名古屋也開始萌芽。

林詩凱和紫洋與日本電商團隊，將日本重養生的大健康概念與虹膜技術結合，搭配跨境電商系統，今年有信心與日本合夥中村文惠、劉麗帶領團隊，繼續前進世界，創造奇蹟。

多國人才培養 全靠電商黑馬特訓營

短短兩年，中國大陸的孫暢、劉潔、李濤、張彪、徐波、馬姐帶領團隊，竟將代理的產品和模式遍及中國三十多個省份、美國、俄羅斯等。

問到其中裂變關鍵時，孫暢提到，市場最難的不只是挑選好商品和獨創模式，最重要在於人才的培育和傳承。如何將各地代理統一管理，孫暢與亦洋老師和佳期老師徹夜長談，探討出以小組輔導、大群管理的模式，建構三十天的黑馬特訓營，透過精心打造朗讀式課程，用最簡單的方式複製。

目前結業兩期學員不但收入翻倍，開始能在自己的團隊中組織學習，因無地區限制，加上線上就能操作，讓無數未曾蒙面的夥伴，信念、狀態、語言表達協調一致，形成有超強凝聚力的團隊，業務也在全球迅速開展。

線上直播 創造越南千萬奇蹟

來自越南的段鳳琳，二○○五年嫁來台灣，邊開越南餐廳，同時獨力照顧兩個小孩，鳳琳從只懂得怎麼做好料理，完全不懂網路，到透過佳期老師、國丞老師的指導，從二○一七年底開始轉型，跨境電商連結市場，從台灣發展到家鄉越南，幫助越南的同胞創業。因為掌握電商能做到全球連線的特色，透過 Zoom 無國界的直播會議室，線上同時四到五個國家連線招商，解決了溝通距離的問題，更搭配實體線下會議，場場爆滿。

目前段鳳琳、阮氏芳蘭、范玉緣、鄧萱琳、黎秋嬌和陶紅錦等帶領的越南電商團隊，一年半已發展十三個國家，打造無數年薪百萬的越南和各國電商新秀，用最低成本創造龐大利益，也因為新的電商模式非常符合年輕人想微型創業的需求，深受市場歡迎。

從直銷到電商 O2O 新營銷模式

從事直銷多年的林莉芳、宋修承、劉德勝、車海瑛、沈明祥、洪玉雪，過去因各國法令、語言隔閡等限制，無論時間、空間都被侷限，只能地面活動，發展策略上都相對保守。「而今電商時代來臨，曾經的限制都打破，成本也大幅降低，使我們能真正走上國際化的團隊。」

他們把過去倍增市場學的概念，透過 O2O 裂變模式，充分將粉絲經濟融入轉化成消費者，消費者再成為分銷商，分銷渠道就可以全網覆蓋，加上獨特商業模式，將電商代理從月入萬元帶到日入萬元的收入水平，目前市場已涵蓋近十個國家，這是跨境電商普及的巨大變革。

人人都會！複製張貼的電商系統

愛大是專門幫前五百大企業做培訓的老師。七年前，他獨自從台灣到上海創業，做著熱愛的培訓業，教學領域涵蓋領導、銷售成交、情緒管理、溝通等，去年老婆懷孕，發現忙碌的生活，跟當好爸爸的角色距離越來越大，看到佳期老師的臉書，透過電商翻轉人生，毅然決然請益成功的關鍵。

愛大提到，現在資訊爆炸的時代，最簡單快速的成功模式，就是跟強大的教練及系統，通過步驟化的學習來複製成功。在電商時代中，只需將建構完整的資料複製、貼上，便可找到意向客戶，最後只需開口「把資料寫一寫、把款打過來」就搞定啦！愛大、鄭詩瀠、陳彥廷、鍾怡青、Tina、洪宗賢、Engel 和 Peter 等合夥笑著說，今年帶領電商團隊前進世界，月入百萬不是夢！

來源：《理財周刊》 969 期

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