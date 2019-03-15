儒鴻去年純益登峰 EPS 15.96元 擬配息11元同創高

儒鴻 (1476-TW) 去年獲利登峰，稅後純益 43.8 億元創下歷史新高，年增 43.5%，每股純益 15.96 元則創下歷史次高，公司擬配息 11 元，也創下新高水準，展望今年，儒鴻目前訂單已接到第 3 季，全年可望維持成長續創新高，昨日大漲收復 400 元大關，現金殖利率約 2.75%。

儒鴻去年第 4 季營收 75.53 億元，季增 15.8%、年增 7.3%，毛利率 30.09%，季增 0.92 個百分點，年增 2.08 個百分點，營益率 19.91%，季增 0.19 個百分點、年增 0.99 個百分點，稅後純益 12.43 億元，每股純益 4.53 元。

儒鴻去年營收 275.78 億元，年增 13.8%，毛利率 28.82%，年增 1.31 個百分點，營益率 19.24%，年增 1.91 個百分點，稅後純益 43.8 億元，年增 45.8%，每股純益 15.96 元。

儒鴻去年接單暢旺，加上新客戶訂單、新產能開出帶動下，推升營收獲利同步創高，展望今年，公司指出，目前訂單已經接洽到第 3 季，而今年也有新增 3-5 個左右的客戶，營收獲利依舊會優於去年，可望續創新高。

ii 儒鴻董事會也決議配息 11 元，同樣創下紀錄，配發率近 7 成，而儒鴻昨天股價大漲 3.9%，收復 400 元大關，依昨收價計算，現金殖利率 2.75%。