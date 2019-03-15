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[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊
※來源：台灣證券交易所

03月14日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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03/14  裕豐、高興昌、致茂、友達、資通、華映、敦陽科、大立光、玉晶光、揚明光、谷崧、精誠
03/13  裕豐、和泰車、宏旭-KY、資通、敦陽科、精誠、美德醫療-DR
03/12  裕豐、和泰車、宏旭-KY、玉晶光、永崴投控
03/11  裕豐、上銀、宏旭-KY、正崴、可成、永崴投控
03/08  建碁、玉晶光、國精化
03/07  裕豐、正崴、玉晶光、燦星網、杜康-DR
03/06  艾美特-KY、豐達科、大立光、嘉威、燦星網、宇瞻
03/05  艾美特-KY、豐達科、同泰、新世紀、嘉威、寶一、美德醫療-DR、杜康-DR
03/04  艾美特-KY
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03月份累計次休市：01、02、03、09、10、16、17、23、24、30、31

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1438   裕豐        05  07、11、12、13、14
1626   艾美特-KY   03  04、05、06
2008   高興昌      01  14
2049   上銀        01  11
2207   和泰車      02  12、13
2243   宏旭-KY     03  11、12、13
2360   致茂        01  14
2392   正崴        02  07、11
2409   友達        01  14
2471   資通        02  13、14
2474   可成        01  11
2475   華映        01  14
2480   敦陽科      02  13、14
3004   豐達科      02  05、06
3008   大立光      02  06、14
3046   建碁        01  08
3321   同泰        01  05
3383   新世紀      01  05
3406   玉晶光      04  07、08、12、14
3504   揚明光      01  14
3557   嘉威        02  05、06
3607   谷崧        01  14
3712   永崴投控    02  11、12
4722   國精化      01  08
4930   燦星網      02  06、07
6214   精誠        02  13、14
8222   寶一        01  05
8271   宇瞻        01  06
9103   美德醫療-DR 02  05、13
911616 杜康-DR     02  05、07
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總累計次數         53

附記：02月份注意股票及次數

1418   東華        (03)、 1626   艾美特-KY   (02)、 1805   寶徠        (01)、 2316   楠梓電      (01)
2375   智寶        (03)、 2460   建通        (01)、 2939   凱羿-KY     (03)、 3008   大立光      (02)
3049   和鑫        (02)、 3338   泰碩        (01)、 3376   新日興      (01)、 3406   玉晶光      (03)
3579   尚志        (01)、 3583   辛耘        (02)、 3661   世芯-KY     (01)、 4927   泰鼎-KY     (01)
4960   誠美材      (01)、 5269   祥碩        (01)、 6172   互億        (01)、 6243   迅杰        (02)
6452   康友-KY     (01)、 8215   明基材      (05)、 9103   美德醫療-DR (02)、 9105   泰金寶-DR   (04)
910708 恒大健-DR   (01)、 911608 明輝-DR     (02)、 911616 杜康-DR     (04)、 911619 耀傑-DR     (03)
9157   陽光能源-DR (01)、 9919   康那香      (01)
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