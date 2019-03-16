季節限定 撈金燈火爍爍 萬里夜遊

文字 ‧ 蘇曉音 攝影 ‧ 高大鈞

順著員潭溪往下游前進，來到萬里知名的加投地區，每年 11 月，夜幕低垂的沙灘，就是當地人拚現金的戰場，在核二廠擔任消防人員的許修逸，家裡從爺爺那一代開始從事捕鰻苗工作，他 9 歲就到海邊幫忙。

一般認為金山水尾才是北海岸捕鰻苗的地點，許修逸帶我走到沙灘，他說：「面向大海往左看，視線遠方就是金山水尾，整片沙灘都是冬天搶現金的地方。」在知名度尚未打開的下社，少了喧囂聲，更能感受在地生活。

被當地人稱作「白金」的鰻苗，許修逸說：「捕撈近 40 年，雖然價格最高時每尾收購價破百，但也曾遇過好幾年一尾都沒捕到，所以這一帶並沒有人專職捕鰻苗。」雖說 11 月到 2 月底是合法的捕撈期，但季節不對與海象不好時也不會捕撈。

冬季大潮時是重要的捕撈日，漁民會換上青蛙裝、頭戴探照燈、手持三角網上工。許修逸說：「時間是關鍵，漲潮 1 小時後，是俗稱的三分潮，為最佳捕撈時間。」過去用俗稱的「手扒網」，但體積大又重，工作較吃力，這幾年三角網出現，讓漁民省力不少。

過了捕鰻苗的季節，他也規畫牽罟體驗，讓更多人了解傳統的捕魚法。

本文刊登於《商業周刊》1635 期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

來源：《商業周刊》 1635 期

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