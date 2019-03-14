【華冠投顧】台股小跌-24點!恭喜4426利勤亮燈大漲創新高!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、4426 利勤、6147 頎邦、6168 宏齊、2442 新美齊。

台股盤勢分析:

券單

台股『重返年線』!! 早盤加權指數上漲 + 17 點開出，在買盤開始擴散下，指數一度來挑戰波段新高；但是中盤過後，台積電賣壓加重，指數開高走低，終場下跌 - 24 點作收，收在 10348 點，成交量 1138 億。



『箭在弦上』今天率先『重返年線』，可惜下半場在陸股的影響下；壓抑台積電今天的表現，讓台股今天只演了半場好戲。今天雖然在台積電的影響下，指數呈現『過關拉回』；但是，從盤面的輪動情況來看，中、小型的買盤有持續擴散情況。再加上台股『券單』已經來到 61 點張，顯然台股『養空』結構並未失敗；研判只要『券單』不退，接下來盤勢可望延著 5、10 日均線…『驚驚漲』。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3504 揚明光、5278 尚凡、6168 宏齊、2388 威盛、6118 建達、6111 大宇資、2376 燿華… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6188 廣明、3147 大綜、5299 杰力、4541 晟田、3454 晶睿、5317 凱美… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。