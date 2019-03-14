聯強去年EPS 3.96元 獲利創次高 將配息2元

聯強 (2347) 公告去年財報，全年營收 3832 億元，連續第三年創歷史新高；稅後盈餘來到 66.1 億元，創歷史次高，EPS 3.96 元，董事會決配息 2 元。此外，其包含合資事業的集團全球營收首度突破 400 億美元大關，來到 414 億美元(超過台幣 1.2 兆元)，穩居全球第二大通路服務商地位，大幅拉近與第一大的距離，表現亮眼。



聯強上季營收 987 億元，EPS 為 0.8 元，全年營收 3,832 億元，成長 5%。獲利部分受惠高階、商用產品比重提升、新業務領域拓展、以及營運管理持續良化，毛利率達 10 年高點，營業利益 54.1 億元，成長 10%；稅後盈餘 66.1 億元，創歷史次高，EPS 3.96 元，成長 8%。



聯強表示，去年流通事業群營收 2850 億元，成長 9%，連續兩年創歷史新高。其中聯強積極發展的數據中心、網路資安、雲端與技術服務等商用市場，近幾年均以每年營收規模增加近 100 億元的速度大幅向前邁進，去年再度大增近 20%，為流通事業群營收成長主力。



另一個成長動力來自近年大力拓展的電競與智慧裝置新領域，在 2018 年顯現成效，呈現倍數的成長，貢獻整體營收近 5%。至於其他核心業務如家用系統、平板、電腦組件、手機、周邊 / 耗材等，也因為市佔持續擴大，分別有 5%~25% 的成長，表現優於市場。



元件事業群去年為歷史次高，營收 982 億元。其中聯強持續開拓新的產業應用，包括工業控制 / AIoT、車用電子 / 車載裝置、智慧消電、網路 / 通訊等領域的營收貢獻已超過五成，帶動該部門上半年營收成長 10%。惟下半年因 CPU 缺貨使兩岸三地工廠型態客戶的生產排程大亂；加上貿易戰衝擊，客戶多採觀望態度，拉貨意願相當保守，使營收年減 5%。



展望 2019 年，雖然市場仍有諸多變數干擾，但預期各國政府會以積極擴大內需市場來因應對外貿易的疲軟，有利以內需為主的聯強；加上企業對數位轉型與強化資安的 IT 投資仍將持續；以及 5G 正式商轉可望帶動系統建置、設備更新與換機的需求；聯強仍樂觀看待今年的市場機會。同時聯強已站穩全球第二大通路服務商地位，在新產品、新市場、新通路的佈局效益下，各區域之市佔將持續提升，聯強今年營收與獲利將優於市場表現。