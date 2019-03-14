3月14日中國家電及消費電子博覽會揭開序幕 電視成為吸睛焦點

全球第三大的家電及消費性電子展－中國家電及消費電子博覽會 (AWE 2019) 將於 3 月 14 日～17 日在上海新國際博覽中心隆重舉行。屆時全球主要家電廠商將攜帶自家重量級產品登場亮相。

電視產業一向為 AWE 展會的最大亮點，在今年的展覽會上，三星、LG、SONY、松下等國際品牌，加上中國品牌廠 TCL、海信、長虹等將紛紛展現自家最新技術產品。8K、OLED、捲曲電視、透明電視、雷射電視等將全數登場，創造電視產業的新形態。

而全球最大的電視生廠商－三星也有機會展出旗下 QLED 8K 電視新品。目前 QLED 技術主要是應用於電視等液晶螢幕市場，正帶領著高階電視產業的新風向。

圖: 鉅亨網資料照

8K

5G 世代，利用其快速傳輸的特性 8K 電視將大幅普及。各品牌大廠如夏普、TCL、海信、創維等紛紛瞄準未來商機，展出自家的 8K 系列新品電視，如 TCL 之前公布的 X10 電視新產品將展示在本屆 AWE 的展覽會上。

該產品將同時搭載 8K、量子點、DOLBY VISION 三項高階技術，其 75 英吋超大螢幕，再加上量子點顯示技術和 8K 分辨率的應用，讓畫面內容的呈現更為細膩，帶給消費者不一樣的視覺體驗。

OLED、捲曲電視

OLED 作為具有代表性的新材料，已成功吸引 SONY、松下等大廠投入，而中國彩電一哥－海信也決定加入 OLED 電視的生產陣營。而海信也準備將旗下 OLED 電視 A8 帶到 AWE 參展。

此外，利用 OLED 的特性，未來電視不只有更輕薄，同時也能進行捲曲、收納。目前 LG 已成功讓捲曲電視實現量產。

LG 這款 OLED TV R 可捲曲電視已在年初時發布，它最受人關注的地方在於其自動捲曲功能。不同於其他品牌所嘗試的隱藏電纜線、讓電視變得更輕薄等，LG 利用 OLED 的軟性特點，直接將螢幕捲起來，更節省室內空間。

透明電視

過去只存在於電影的透明電視，隨著科技的發展，已經能在現實生活中看到。本次大會創維將展現全透明電視，該透明電視利用一層可呈像的玻璃，在關機的時候你可以看到後面牆壁，而在開機時又能正常觀看電視節目。

這主要利用 OLED 自發光特性，只要讓未發光像素呈現高透明狀態就能讓電視處於透明狀態。目前掌握這一技術的品牌並不多，除創維之外，只有 LG、松下等少數企業展示過透明電視。

科技的發展不光是增加 2019 AWE 的看點，也是各企業角力與爭面子之處。中國不少廠商在展示產品之際，也紛紛喊話宣示未來營運目標，如 TCL 智慧終端機業務群計畫 2023 年營收達到人民幣 2000 億元；海信集團則計畫到 2025 年營收將突破人民幣 3000 億元；此外，樂融與京東也宣布進行深度戰略合作。