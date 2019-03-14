[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊

03月13日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/13 裕豐、和泰車、宏旭-KY、資通、敦陽科、精誠、美德醫療-DR 03/12 裕豐、和泰車、宏旭-KY、玉晶光、永崴投控 03/11 裕豐、上銀、宏旭-KY、正崴、可成、永崴投控 03/08 建碁、玉晶光、國精化 03/07 裕豐、正崴、玉晶光、燦星網、杜康-DR 03/06 艾美特-KY、豐達科、大立光、嘉威、燦星網、宇瞻 03/05 艾美特-KY、豐達科、同泰、新世紀、嘉威、寶一、美德醫療-DR、杜康-DR 03/04 艾美特-KY --------------------------------------------------------------------------------------------------- 03月份累計次休市：01、02、03、09、10、16、17、23、24、30、31 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438 裕豐 04 07、11、12、13 1626 艾美特-KY 03 04、05、06 2049 上銀 01 11 2207 和泰車 02 12、13 2243 宏旭-KY 03 11、12、13 2392 正崴 02 07、11 2471 資通 01 13 2474 可成 01 11 2480 敦陽科 01 13 3004 豐達科 02 05、06 3008 大立光 01 06 3046 建碁 01 08 3321 同泰 01 05 3383 新世紀 01 05 3406 玉晶光 03 07、08、12 3557 嘉威 02 05、06 3712 永崴投控 02 11、12 4722 國精化 01 08 4930 燦星網 02 06、07 6214 精誠 01 13 8222 寶一 01 05 8271 宇瞻 01 06 9103 美德醫療-DR 02 05、13 911616 杜康-DR 02 05、07 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 41 附記：02月份注意股票及次數 1418 東華 (03)、 1626 艾美特-KY (02)、 1805 寶徠 (01)、 2316 楠梓電 (01) 2375 智寶 (03)、 2460 建通 (01)、 2939 凱羿-KY (03)、 3008 大立光 (02) 3049 和鑫 (02)、 3338 泰碩 (01)、 3376 新日興 (01)、 3406 玉晶光 (03) 3579 尚志 (01)、 3583 辛耘 (02)、 3661 世芯-KY (01)、 4927 泰鼎-KY (01) 4960 誠美材 (01)、 5269 祥碩 (01)、 6172 互億 (01)、 6243 迅杰 (02) 6452 康友-KY (01)、 8215 明基材 (05)、 9103 美德醫療-DR (02)、 9105 泰金寶-DR (04) 910708 恒大健-DR (01)、 911608 明輝-DR (02)、 911616 杜康-DR (04)、 911619 耀傑-DR (03) 9157 陽光能源-DR (01)、 9919 康那香 (01)