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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月13日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1436282   4546649    31.59  
0061   元大寶滬深          196730    399616    49.23  
2883   開發金              161904  14962281     1.08  
2885   元大金              142409  11686232     1.22  
2823   中壽                 95067   4013582     2.37  
006205 富邦上証             92034    451736    20.37  
3045   台灣大               87425   3420851     2.56  
006206 元大上證50           70811    173778    40.75  
2610   華航                 66664   5420984     1.23  
006207 FH滬深               56296    110892    50.77  
00639  富邦深100            50912    300903    16.92  
6116   彩晶                 50905   3233933     1.57  
00648R 元大S&P500反1        45475    149188    30.48  
2017   官田鋼               45024    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
01002T 土銀國泰R1           39455   1393000     2.83  
2881   富邦金               37284  10233603     0.36  
00739  元大MSCI A股         35804    207988    17.21  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     34293    104512    32.81  
1312   國喬                 33526    906620     3.70  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2892   第一金               29347  12338557     0.24  
2889   國票金               27004   2819865     0.96  
2323   中環                 26474   1774126     1.49  
2882   國泰金               26307  12563210     0.21  
0055   元大MSCI金融         25436     45154    56.33  
01001T 土銀富邦R1           24551    583000     4.21  
00643  群益深証中小         24507    269097     9.11  
0057   富邦摩台             24071      5027   478.83
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