◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月13日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1436282 4546649 31.59 0061 元大寶滬深 196730 399616 49.23 2883 開發金 161904 14962281 1.08 2885 元大金 142409 11686232 1.22 2823 中壽 95067 4013582 2.37 006205 富邦上証 92034 451736 20.37 3045 台灣大 87425 3420851 2.56 006206 元大上證50 70811 173778 40.75 2610 華航 66664 5420984 1.23 006207 FH滬深 56296 110892 50.77 00639 富邦深100 50912 300903 16.92 6116 彩晶 50905 3233933 1.57 00648R 元大S&P500反1 45475 149188 30.48 2017 官田鋼 45024 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 01002T 土銀國泰R1 39455 1393000 2.83 2881 富邦金 37284 10233603 0.36 00739 元大MSCI A股 35804 207988 17.21 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 34293 104512 32.81 1312 國喬 33526 906620 3.70 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2892 第一金 29347 12338557 0.24 2889 國票金 27004 2819865 0.96 2323 中環 26474 1774126 1.49 2882 國泰金 26307 12563210 0.21 0055 元大MSCI金融 25436 45154 56.33 01001T 土銀富邦R1 24551 583000 4.21 00643 群益深証中小 24507 269097 9.11 0057 富邦摩台 24071 5027 478.83
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名鉅亨台北資料中心
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