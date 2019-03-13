【華冠投顧】疾風八駿馬 蓄勢要起跑

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提過「大盤攻高至 2/25~3/4 的大量成交區，為短線套牢籌碼作出解套動作，但比較不利的是 "大盤委賣張數" 偏重，需要補量換手才得以化解，滾量才有持續推升的實力」。

今日台股在美股漲跌互見、亞股回檔的背景下力守紅盤，大盤量縮 + 29 點，OTC 指數 + 0.07%，短線不但強於預期也明顯強於國際盤。

觀察今天 "大盤委賣張數" 和昨天的數據差不多，賣壓依舊偏重，成交量則是萎縮至千億以下，就正常情況而言不太容易撐得住盤勢，更何況是在亞股回檔的偏空氛圍之下。台股今天這種逆著國際盤的走法和上週三頗為類似，因此不排除是受到週選擇權結算刻意撐盤的干擾。

今日大盤賣壓仍然較重，期貨和 OTC 指數也不見率先轉強的跡象，所以在正式滾量之前，台股以緩步盤高（類似進三退一二）節奏行進的機率較高，在昨日 "大盤向上缺口"（10269~10294）沒回補前，都保有往上推升的動能。

＜蓄勢待發股＞

昇楷自 228 連假前後帶領學員高檔獲利入袋『被動元件』、『光學』、『蘋概』等持股後，資金轉進新一輪蓄勢待發股，佈局的同時也公開在 "盤後分析文"、"盤後影音"、"Line@推文" 上與大家分享，近期的表現相信沒讓大家失望。

上週三 (3/6) 卡位的《6486 互動》，由於已拉抬至去年高點壓力區，暫時拔檔出清。《8069 元太》(館長) 今日創高進到去年 12/13 大量套牢區開始震盪，但價量配合仍穩健，待短線稍事沉澱籌碼後仍有續航潛力。

＜ 好股秘笈【疾風八駿馬】＞

近期台股回檔過程顯得風強雨暴，不少個股被吹的東倒西歪，這期間昇楷強調「疾風知勁草、拉回吃到飽」，意思是「在中多趨勢沒轉向前提下，指數震盪拉回時更容易看出誰具備強勢股 DNA」。

《疾風八駿馬》的前兩檔是學員目前的持股，其餘的則是出現蠢蠢欲動跡象，正在伺機尋求適當買點帶學員切入。像是上週五台股遇到利空衝擊時，昇楷在 "盤後影音" 公開分享的《3114 好德》，便屬於典型的「疾風知勁草」個股，短短幾天也拉出將近兩成的漲幅，鎖定這些好股，及早把握獲利機會哦！

＜強弱勢股＞

昨日強勢股今日續強，面板零組件族群《3535 晶彩科》、《8215 明基材》、《4960 誠美材》再創波段新高；光學族群《3008 大立光》創高帶動《3504 揚明光》、《3406 玉晶光》、《6209 今國光》、《3019 亞光》... 跟進上漲。

上週五提醒短線可留意關注的紡織族群，近日表現亮眼，今天由《1477 聚陽》、《4426 利勤》、《9910 豐泰》... 帶動持續墊高。

被動元件族群今日在合併題材帶動下，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》聯袂反彈，惟月線即將同步扣高，多頭須在月線彎頭前重新站上，否則整理時間容易拉長。

今日跌幅較大的弱勢股仍多集中在高基期股的修正，像是《5274 信驊》、《2634 漢翔》、《4190 佐登 - KY》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。