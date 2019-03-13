【華冠投顧】台股續漲+29點!多頭繼續往前走!恭喜4426利勤、3141晶宏大漲創新高!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、4426 利勤、6147 頎邦、3141 晶宏、2442 新美齊。

台股盤勢分析:

箭在弦上

亞股紛紛重挫，台股逆風高飛!! 加權指數早盤下跌 - 12 點開出，隨後立即由黑翻紅；尾盤在台積電及大立光的強勢表現下，終場指數上漲 + 29 點作收，收在 10373 點，成交量 946 億。

台股多頭的『企圖心』，從今天亞股的重挫，到台股的逆勢收漲；基本上已經一覽無疑。期貨市場也是明顯有利多方，特別是散戶在期貨市場空單大幅增加；僅管今天在亞股的重挫下，指數沒有如預期先『重返年線』。不過，多方的攻擊已是『箭在弦上』，預估盤勢即將再創波段新高!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3504 揚明光、5278 尚凡、8215 明基材、3511 矽瑪、6552 易華電、2392 正崴、2376 燿華… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

9935 慶豐富、3147 大綜、5299 杰力、4541 晟田、3022 威強電、5269 祥碩… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。