【統一投信】全球央媽保底 高Beta科技明星股受寵

美國 1 月零售銷售優於預期，加上蘋果公司獲美系大型券商建議買進、輝達大手筆併購半導體製造商等題材助陣，美股經歷上週的整理後，本週一（11 日）投資氣氛昂揚，由科技巨頭尖牙股 FAANG 帶領美股衝鋒，激勵追蹤 NYSE FANG + 指數的統一 FANG+ETF(00757)週二 (12 日) 收盤上漲 2.93%，在 12 檔美股一般 ETF 中漲幅最大，投資人追價踴躍，日成交量突破千張。

尖牙股 FAANG 指美股五大科技巨頭：臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）、谷歌（Google），是美股引領趨勢的風向球，幾乎是全球各大主要科技指數必定納入的成份股，當中以 NYSE FANG + 指數為血統最純粹，由五大尖牙股搭配具高發展潛力的五大創新科技公司，統一 FANG+ETF(00757) 是國內唯一完全複製、緊密追蹤尖牙股指數的商品。

統一 FANG+ETF(00757) 經理人袁永騰表示，目前在政策面、業績面及國際重大待解的議題上皆是空窗期，推升股市上漲最大的利多，就是「全球央媽保底」，令市場信心恢復，風險胃納提升。原本全球對貨幣政策最緊縮的中國，今年來持續轉向寬鬆，1 月社會融資總額及新增信貸皆創歷史新高，M2 增速也出現反彈，流動性持續改善，美國聯準會不但表示將暫停升息，且近日也鬆口不再堅持縮減資產負債表，歐洲央行日前亦宣布自 9 月起推出為期 2 年的定向長期再融資操作 (TLTRO)。

袁永騰表示，根據歷史經驗，在全球主要央媽同步釋放流動性保底的情境下，投資人就敢於追求成長股，尤其熱愛高 Beta 值的科技明星股。以歷史資料回溯測算，NYSE FANG + 尖牙股指數的 Beta 值是那斯達克 100 指數 1.3 倍，表示市場多頭時，尖牙股指數漲勢會更猛，同時，尖牙股指數的 Alpha 值也比其他美股指數高，長期持有可望有優於大盤的超額報酬。因此，尖牙股 ETF 可做為波段操作的增益利器，也適合分批買進長期投資。

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