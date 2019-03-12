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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     B富邦美債1-3          美時              新昕纖   生泰     撼訊       
易威              富邦美債20年          致振              謚源     杏昌                
穆拉德            B元大美債7-10          凱柏實業          東林     美時                
南璋              富邦中國政策債          穩懋              欣厚-KY  進階                
勝昱              元大投資級公司債          新鉅科            友銓     寶島科              
飛寶企業          群益15年IG電信債          緯軟              達威     德麥                
精確              群益15年IG科技債          信驊              三圓     中華食              
宏易              群益10年IG金融債          世紀              雙喜     世坤                
唐鋒              國泰5Y+新興債          建榮              力泰     冠好                
聯光通            國泰1-5Y高收債          寶聯通            理銘     新昕纖              
榮群              富邦全球投等債          德宏              亞都     飛寶企業            
天宇              富邦全球高收債          廣明              東凌-KY  聚紡                
新零售            國泰中國政金債5+          大綜              明揚     新麥                
力新              富邦中政債0-1                            綠河-KY  世德                
恩得利            富邦A級公司債                            欣泰     精確                
李洲              FH中國政策債                                     崇友                
凱柏實業          凱基中國債3-10                                     永彰                
元炬              凱基新興債10+                                     宏易                
及成              凱基科技債10+                                     至興                
和進              元大AAA至A公司債                                     唐鋒                
耀勝              群益AAA-AA公司債                                     大恭                
倚強              群益15年IG公用債                                     永純                
錦明              群益15年EM主權債                                     泓瀚                
鑫創              FH能源債                                     雙邦                
廣寰科            FH製藥債                                     台聯電              
點晶              FH新興企業債                                     富宇                
斐成              群益25年美債                                     統新                
泰谷              群益中國政金債                                     唐榮                
典範              FH20年美債                                     久陽                
益通              FH中國信用債                                     強新                
振維              中信高評級公司債                                     松和                
鴻翊              中信優先金融債                                     富強                
迎輝              凱基AAA至A公司債                                     新零售              
欣厚-KY           凱基金融債20+                                     凌網                
兆遠              B凱基美債25+                                     謚源                
太欣              國泰A級科技債                                     李洲                
系統電            國泰A級公用債                                     港建                
世紀              合世                                         及成                
華容              易威                                         笙泉                
建榮              穆拉德                                       新洲                
立衛              大江                                         和進                
天揚              南璋                                         倚強                
鈺創              勝昱                                         至寶電              
佳總              飛寶企業                                     宇環                
合正              精確                                         廣寰科              
寶聯通            宏易                                         點晶                
凱鈺              唐鋒                                         幸康                
德宏              聯光通                                       泰谷                
統盟              榮群                                         迎輝                
合邦              天宇                                         先益                
萬旭              新零售                                       重鵬                
久正              力新                                         泓格                
全譜              恩得利                                       博磊                
易通展            李洲                                         精聯                
安鈦克            凱柏實業                                     緯軟                
元隆              元炬                                         數字                
沛亨              及成                                         杰力                
九暘              和進                                         立衛                
凱碩              耀勝                                         合正                
全達              倚強                                         金利                
奧斯特            錦明                                         合邦                
保銳              鑫創                                         訊達                
越峰              廣寰科                                       撼訊                
英格爾            點晶                                         順發                
士開              斐成                                         亞銳士              
昇益              泰谷                                         晉泰                
志嘉              典範                                         全譜                
富裔              益通                                         易通展              
燦星旅            振維                                         沛波                
富驛-KY           鴻翊                                         元隆                
劍湖山            迎輝                                         大中                
德記              欣厚-KY                                      廣錠                
泰偉              兆遠                                         神盾                
華義              太欣                                         長科                
昇華              系統電                                       勁豐                
得利影            天剛                                         光菱                
鼎創達            世紀                                         星雲                
花王              華容                                         全達                
邦泰              建榮                                         大世科              
                  立衛                                         森田                
                  天揚                                         三圓                
                  鈺創                                         三豐                
                  佳總                                         雙喜                
                  合正                                         力泰                
                  寶聯通                                       豐謙                
                  凱鈺                                         理銘                
                  德宏                                         富裔                
                  統盟                                         惠普                
                  合邦                                         中連貨              
                  萬旭                                         安心                
                  久正                                         漢來美食            
                  全譜                                         燦星旅              
                  易通展                                       富驛-KY             
                  安鈦克                                       雅茗-KY             
                  元隆                                         易飛網              
                  沛亨                                         亞都                
                  九暘                                         老爺知              
                  凱碩                                         滿心                
                  全達                                         東凌-KY             
                  奧斯特                                       紅馬-KY             
                  保銳                                         德記                
                  越峰                                         邁達康              
                  英格爾                                       大展證              
                  士開                                         誠品生活            
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