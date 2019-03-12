金融業搶當電競金主 辦比賽、贊助職業戰隊全都來

全球電競產業蓬勃發展，臺灣為全球第 15 大遊戲市場，且亞洲奧林匹克理事會 (OCA) 已將電競賽事列為 2022 年亞運正式比賽項目之一，賽事觀戰人口持續增加，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行為扶植臺灣電競戰隊於國際賽事發光發熱，今 (12) 日宣布冠名贊助由藝人周杰倫領軍的「J Team」職業電競戰隊。其實不只中國信託，金融業看準電競商機，台新銀行也曾贊助「閃電狼」戰隊，國泰金更是與台灣三星聯手直接成立電競戰隊「ONE Team」。

立法院在 2017 年已將電競正名為「電子競技運動」，在國際間，電競也已列為國際運動賽事的正式比賽項目，隨著競技電腦、遊戲產業與行動裝置急速發展，帶動電競產業日益蓬勃，因看好電競業的未來發展，包括周杰倫、蕭敬騰、五月天怪獸等知名藝人都加入電競戰隊，部份科技電子業者與金融業者也陸續參與其中，除了贊助具潛力的戰隊外，也包括支持大型賽事，或投資經營電競場館等。

中國信託今天宣布冠名贊助「J Team」職業電競戰隊，中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠表示，期盼透過贊助扶植臺灣電競產業發展，其實，中國信託早在 2016 年起陸續贊助電競展覽及大型賽事，2017、2018 年更贊助臺灣 J Team，並舉行臺日線上交流賽。

楊淑惠指出，今年與 J Team 合作進入第三年，J Team 職業電競戰隊自成立以來表現出色，擁有廣大粉絲，中國信託銀行除了持續推動戰隊培訓、電競賽事、影音直播、講座舉辦等多面向合作，希望吸引更多年輕人投入電競運動追求夢想，讓臺灣的優秀選手在國際舞臺上發光發熱。

其實不只中國信託，台新銀行也力挺電競，贊助了一支職業戰隊「閃電狼」；而國泰金則是與台灣三星直接聯手成立電競戰隊「ONE Team」，三星主要贊助選手們練習用的硬體設備，國泰金贊助隊伍的食衣住行，並提供如健檢、保險、獎助學金等等福利，電競選手畢業後若有意願到國泰集團工作，國泰金也願意提供就業機會。