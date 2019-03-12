捷迅去年EPS 2.81元 搶得中國電商郵件轉口先機 今年營運看增

國際貨運承攬業者捷迅 (2643) 公布去年財報，獲利年成長率 29.49%，每股盈餘 2.81 元。總經理孫鋼銀表示，中國電商客群將郵件來台轉口至歐美世界各地的交易模式已臻成熟，捷迅已搶先取得先機，未來此交易模式將推展到包裹的出貨模式，有機會創造新一波商業模式，並挑戰獲利再成長。捷迅自 106 年承接由中國大陸郵政包裹貨物轉口至歐美各地之電商客戶群，獨家承攬中國郵政空運來台轉運的郵包業務，為該公司在中國大陸境外唯一承接配合轉口業務的承攬業者，107 年更與中華郵政簽約合作，得將包裹透過中華郵政運送，以更多元方式將貨物轉口至歐美世界各地。



孫鋼銀表示，經過半年多的磨合期後，預計今年下半年將加大力度，業績看旺。107 年度電商客戶群之營收佔比也由前一年度的 30% 提升至 37.53%。捷訊 107 年合併營收為 27.2 億元，較去年同期成長 2.32，獲利年成長率更達 29.49%，每股盈餘 2.81 元。



另外，面對中美貿易戰衝擊疑慮，美國總統川普日前表示願意延長貿易戰休兵期限，推遲 108 年 3 月 2 日增加的 25％稅率，稅率將維持在 10%，甚至在 3 月 27 日川習會後有可能低於 10%，回復原本稅率，先前居高不下的空、海運艙位運價因此得有鬆動空間。在傳統空運承攬方面，107 年 8 月集團新進客戶──全球前 3 大之電子 IC 通路供應商的亞洲區多條航線承攬業務，帶動合併營收及獲利成長，並提高與供應商雙向議價能力。



對於今年展望，孫鋼銀表示，由於現在中國電商客群將郵件來台轉口至歐美世界各地的交易模式已臻成熟，捷迅搶先各家取得先機，將此交易模式推展到包裹的出貨模式，與國內多家倉儲業者配合進倉，同時搭配自行開發之物流系統，提供客戶全方位的即時服務，創造新一波商業模式並挑戰獲利再成長。

