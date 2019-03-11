◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月11日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1438991 4519649 31.84 0061 元大寶滬深 196525 400616 49.06 2883 開發金 161572 14962281 1.08 2885 元大金 142381 11686232 1.22 2823 中壽 94873 4013582 2.36 006205 富邦上証 91955 465236 19.77 3045 台灣大 87471 3420851 2.56 006206 元大上證50 68606 178778 38.37 2610 華航 66716 5420984 1.23 006207 FH滬深 57266 114892 49.84 00639 富邦深100 51850 311403 16.65 6116 彩晶 50835 3233933 1.57 00648R 元大S&P500反1 45487 149188 30.49 2017 官田鋼 45024 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 01002T 土銀國泰R1 39310 1393000 2.82 2881 富邦金 37181 10233603 0.36 00739 元大MSCI A股 35356 209488 16.88 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 34303 104512 32.82 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 1312 國喬 29636 906620 3.27 2892 第一金 29344 12338557 0.24 2889 國票金 26938 2819865 0.96 2323 中環 26685 1774126 1.50 00643 群益深証中小 26595 268095 9.92 2882 國泰金 26141 12563210 0.21 0055 元大MSCI金融 25328 45154 56.09 01001T 土銀富邦R1 24529 583000 4.21 0057 富邦摩台 24076 5027 478.93
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名鉅亨台北資料中心
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