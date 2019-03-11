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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧03月11日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1438991   4519649    31.84  
0061   元大寶滬深          196525    400616    49.06  
2883   開發金              161572  14962281     1.08  
2885   元大金              142381  11686232     1.22  
2823   中壽                 94873   4013582     2.36  
006205 富邦上証             91955    465236    19.77  
3045   台灣大               87471   3420851     2.56  
006206 元大上證50           68606    178778    38.37  
2610   華航                 66716   5420984     1.23  
006207 FH滬深               57266    114892    49.84  
00639  富邦深100            51850    311403    16.65  
6116   彩晶                 50835   3233933     1.57  
00648R 元大S&P500反1        45487    149188    30.49  
2017   官田鋼               45024    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
01002T 土銀國泰R1           39310   1393000     2.82  
2881   富邦金               37181  10233603     0.36  
00739  元大MSCI A股         35356    209488    16.88  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     34303    104512    32.82  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
1312   國喬                 29636    906620     3.27  
2892   第一金               29344  12338557     0.24  
2889   國票金               26938   2819865     0.96  
2323   中環                 26685   1774126     1.50  
00643  群益深証中小         26595    268095     9.92  
2882   國泰金               26141  12563210     0.21  
0055   元大MSCI金融         25328     45154    56.09  
01001T 土銀富邦R1           24529    583000     4.21  
0057   富邦摩台             24076      5027   478.93
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