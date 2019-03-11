〈財委會質詢〉自經區能救經濟？ 國發會：恐讓中國製造趁機洗成台灣製造

高雄市打算重啟自由經濟示範區，不僅財政部反對，國發會也擔憂，在美中貿易爭端還沒結束前，自經區的成立，恐讓中資透過自經區規範，讓 Made in China 的產品，搖身變成 Made in Taiwan，讓台灣變成美中貿易戰的焦點。

立法院財政部今 (11) 日就「重啟自由經濟示範區」邀請財政部進行專案報，並請國發會、陸委會與農委會等部會共同列席備詢。

民進黨立委王榮璋質詢時問，國民黨執政時即便有國會多數優勢，但自經區仍無法通過，2016 年政黨輪替，立法院循例不續審上屆法案，若自經區條例真的這麼好，為何當時藍營執政卻沒有通過，相關條例是否有爭議待解？

國發會副主委鄭貞茂答詢時說，自經區若成立，恐讓中資為了規避美國課徵重關稅，而將貨物藉由自經區條例規範，把原本 Made in China，「洗成」Made in Taiwan，在美中貿易戰還沒落幕前，恐讓我國變成貿易爭端的新焦點。

對於外界主張，自經區的租稅減免有助吸引外籍才來台，鄭貞茂對此回應，目前的「外國特定專業人才減免所得稅辦法」，針對年薪 300 萬以上的外國特定專業人才，給予所得稅減半課徵，也有助於吸引外籍人士來台。

財政部長蘇建榮補充，自經區會讓相同產業與貨品面臨區內與區外租稅不公平的問題，同時還有前店後廠與轉口貿易的疑慮，會傷害國內產業發展。